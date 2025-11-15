Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Cây cầu 'rùng rợn' ở Côn Đảo đón khách trở lại

Trọng Thịnh
TPO - Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo vừa ra thông báo cho biết từ ngày 15/11, đơn vị đã mở lại tuyến du lịch thăm quan các địa danh nổi tiếng như cầu Ma Thiên Lãnh, Sở Rẫy, Bãi Ông Đụng...

Nằm trong danh sách các tour Du lịch sinh thái tại Đặc khu Côn Đảo, cây cầu Ma Thiên Lãnh là một trong những điểm đến của du khách ưa khám phá mạo hiểm, tìm hiểu lịch sử đầy rùng rợn của cây cầu tại vùng đất một thời được gọi là “Địa ngục trần gian” này.

Theo Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, trước đây tour du lịch tới thăm cầu Ma Thiên Lãnh cũng như thăm một số địa danh khác như Sở Rẫy, Bãi ông Đụng… thường xuyên có khách đăng ký tham gia. Tuy nhiên thời gian vừa qua, do triển khai thi công dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo có đi qua tuyến du lịch sinh thái này nên Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo tạm ngừng tour này để đảm bảo an toàn cho du khách.

ma-thien-lanh-01.jpg
Bia tưởng niệm tại Di tích Ma Thiên Lãnh

Đến nay, dự án cấp điện cho Côn Đảo đã thực hiện xong, trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá thực tế hiện trường, Ban quản lý đã xác định các điều kiện đảm bảo an toàn cho du khách hoạt động nên Vườn Quốc gia Côn Đảo quyết định mở lại tuyến tour này.

Được biết Ma Thiên Lãnh là tên một cây cầu được các tù nhân xây dựng từ năm 1930. Thời điểm đó, thực dân Pháp muốn mở con đường bộ từ ngã ba núi Chúa qua đèo ông Đụng để đến sở Ông Câu, đã bắt các tù nhân phải lao động khổ sai để xây bằng được cây cầu nối qua 2 vách núi cao.

ma-thien-lanh-02.jpg
2 mố cầu xây dở giờ vẫn còn hiện diện

Để xây cầu, các tù nhân phải leo lên những triền núi cao đốn cây rồi thả xuống mé biển hay khiêng những tảng đá lớn vượt dốc cao. Do kỹ thuật thô sơ, vị thế thi công cheo leo hiểm trở cùng sự ăn uống thiếu thốn, chính sách quản lao khổ sai, không ít tù nhân đã bị cây, bị đá đè chết hay bị thương tật vĩnh viễn. Vì thế, khi chỉ mới xây xong 2 mố cầu, đã có đến 356 tù nhân thiệt mạng tại đây.

Cây cầu này khi xây chưa có tên, nhưng ngay từ đó những tù nhân tại Côn Đảo đã gọi cây cầu này là Ma Thiên Lãnh, tên của theo ngọn núi Ma Thiên Lãnh với địa thế rùng rợn hiểm ác như trong truyện Tàu “Tiết Nhân Quý Chinh Đông” nổi tiếng.

Tới với địa danh này, du khách sẽ được nghe kể về câu chuyện những người tù đã ngã xuống. Năm 2012, nơi đây được nhà nước xếp hạng Di tích văn hóa đặc biệt Quốc gia.

Chùm ảnh cây cầu rùng rợn Ma Thiên Lãnh:

ma-thien-lanh-05.jpg
Vườn Quốc gia Côn Đảo, nơi bắt đầu tour đi vào cầu Ma Thiên Lãnh
mathienlanh.jpg
Bảng dẫn lên Ma Thiên Lãnh
ma-thien-lanh-08.jpg
Con đường bê tông băng ngang rừng nhiệt đới
ma-thien-lanh-03.jpg
Con đường cũ ngày xưa giờ đã phủ kín cây rừng
mai-thien-lanh.jpg
Mố cầu cũ vẫn còn hiện diện
ma-thien-lanh-07.jpg
Sở Rẫy hiện đã bị bỏ hoang
Trọng Thịnh
