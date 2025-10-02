Những người con Sài Gòn trong địa ngục trần gian Côn Đảo

TPO - Không chỉ giới thiệu hàng ngàn đầu sách, Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” còn tái hiện ký ức hào hùng, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử đặc biệt nơi đất thiêng.

Phát huy giá trị lịch sử

Hội sách với chủ đề Huyền thoại Côn Đảo diễn ra ngày 3-5/10 tại khu vực Cổng chào đường Tôn Đức Thắng, khuôn viên Nhà Công quán, Công viên Tôn Đức Thắng (Đặc khu Côn Đảo).

Sự kiện do UBND TPHCM tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu TPHCM lần thứ I (2025-2030), kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam (10/10/1952-10/10/2025).

Phối cảnh hội sách Huyền thoại Côn Đảo.

Hội sách không chỉ khẳng định vai trò của sách trong việc kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo, đồng thời quảng bá hình ảnh, kích cầu du lịch và nâng tầm vị thế TPHCM trên bản đồ các thành phố đáng sống.

Trong khuôn khổ chương trình, lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật Những câu thơ viết nên hình đất nước diễn ra tối ngày 4/10 tại sân khấu chính Cổng chào Tôn Đức Thắng. Cùng ngày, ban tổ chức tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương, Đền thờ Côn Đảo và Bia tưởng niệm tại Cầu tàu lịch sử 914.

Mô hình hội sách.

Hội sách được tổ chức với sự tham gia của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Nhà xuất bản Tổng hợp, Nhà xuất bản Trẻ, các đơn vị phát hành sách cùng Chính quyền Đặc khu Côn Đảo.

Các khu trưng bày giới thiệu nhiều nội dung phong phú như tác phẩm, tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM giai đoạn 2020-2025, các nhân vật huyền thoại, lịch sử, đất và con người Côn Đảo... cùng hàng ngàn đầu sách chính trị, lịch sử, văn học, khoa học, giáo dục, kỹ năng sống tiếp cận thông qua mã QR.

Nhiều chương trình giao lưu về văn hóa đọc

Trong thời gian diễn ra, ban tổ chức triển khai nhiều chương trình giao lưu, tọa đàm về văn hóa đọc, tác giả - tác phẩm và các hoạt động dành cho thanh thiếu nhi. Chuỗi hoạt động lan tỏa “tiết đọc sách” diễn ra tại trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, THCS Lê Hồng Phong, THPT Võ Thị Sáu với các chủ đề Trò chuyện với tương lai - cùng em đọc sách, Trò chuyện với tương lai - Thư gửi tương lai và Trò chuyện với tương lai - Ước mơ của em.

Cuốn sách Những người con Sài Gòn trong địa ngục trần gian Côn Đảo dày hơn 600 trang.

Sáng 5/10, tại sân khấu chính, sẽ diễn ra buổi giao lưu tác giả, giới thiệu tác phẩm Những người con Sài Gòn trong địa ngục trần gian Côn Đảo với sự tham gia của nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, các cựu tù Côn Đảo và thành viên Ban liên lạc cựu tù, tù binh Thành phố.

Cùng ngày, hội sách còn có hoạt động giới thiệu Thư viện số Nguyễn An Ninh - Chuyên đề Nam bộ với sự tham gia của TS. Quách Thu Nguyệt và nhà báo, nhà văn Dương Thành Truyền.

Bên cạnh đó, chương trình còn trao tặng tủ sách và phát triển văn hóa đọc tại Côn Đảo. Hơn 2.500 đầu sách giấy và sách điện tử được gửi tặng cho các tổ chức, đơn vị địa phương; đồng thời trao 15 suất quà trị giá 15 triệu đồng và nhiều phần học bổng, hiện vật thiết thực cho học sinh khó khăn.