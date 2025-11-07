TPHCM quyết tái lập Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Côn Đảo

TPO - Để có cơ sở đề xuất tái lập Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Côn Đảo (trực thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo), Sở Nội vụ TPHCM căn cứ theo tinh thần Kết luận 14 và Nghị định 73, cho phép “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” đối với những vấn đề chưa được quy định cụ thể nhưng phù hợp thực tiễn địa phương.

Chiều 6/11, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, ông Nguyễn Bắc Nam, Phó giám đốc Sở Nội vụ TPHCM cho biết, sở đang thẩm định hồ sơ đề án thành lập lại Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Côn Đảo, theo đề nghị của Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.

Trước đó, Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo đã giải thể để thành lập Hạt kiểm lâm trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Chi cục Kiểm lâm TPHCM).

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức, địa phương này gặp nhiều khó khăn trong quản lý, điều hành và phối hợp nghiệp vụ. Từ thực tế đó, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã đề xuất thành phố xem xét, khôi phục tổ chức Hạt kiểm lâm trực thuộc Ban Quản lý, nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong quản lý rừng đặc dụng, phù hợp đặc thù địa lý và nhiệm vụ bảo tồn sinh thái tại Côn Đảo.

Lực lượng kiểm lâm tại Côn Đảo diễn tập phòng cháy chữa cháy bảo vệ rừng (ảnh minh họa)

Theo đại diện Sở Nội vụ, ngày 4/9/2025, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo có công văn gửi UBND TPHCM đề nghị xem xét việc thành lập lại Hạt kiểm lâm. UBND TPHCM đã giao Sở Nội vụ hướng dẫn quy trình, đồng thời xin ý kiến Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo đúng quy định.

Thế nhưng, khó khăn phát sinh khi Ban Quản lý Vườn quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập, trong khi Hạt kiểm lâm lại mang tính chất đơn vị hành chính. Việc khôi phục lại mô hình cũ cũng chưa từng có tiền lệ.

Do đó, để trung ương có cơ sở xem xét, Sở Nội vụ đề xuất xử lý linh hoạt theo tinh thần Kết luận 14 và Nghị định 73 của Chính phủ, cho phép “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” đối với những vấn đề chưa có quy định cụ thể nhưng phù hợp thực tiễn địa phương. Đề án chi tiết về việc tái lập Hạt kiểm lâm đã hoàn thành, lấy ý kiến các sở, ban ngành liên quan và được gửi lại Sở Nội vụ đầu tháng 11. Hiện, Sở Nội vụ đang tiến hành thẩm định trước khi trình UBND TPHCM xem xét, quyết định.