Tìm thấy thi thể chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông, mất tích trong ngày cưới

Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông đã được tìm thấy trên sông Đào, cách cầu Đò Quan (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) khoảng 1km.

Khoảng 22h ngày 11/11, sau gần 2 ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông, mất tích đúng ngày cưới tại khu vực sông Đào, cách cầu Đò Quan khoảng 1km.

Công tác tìm kiếm được triển khai liên tục từ sáng 10/11 với sự tham gia của hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng người dân địa phương và 6 xuồng máy.

w-cau-do-quan-2-3018.jpg
Khu vực xảy ra sự việc

Trước đó, khoảng 5h ngày 10/11, người dân phát hiện xe máy và đôi dép của một người đàn ông để trên cầu Đò Quan. Nghi ngờ có người nhảy cầu, người dân đã lập tức báo cơ quan chức năng.

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định người nghi nhảy cầu là anh Đ.Q.H (SN 2002, trú tại xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình).

Theo người nhà, anh H. là con trai duy nhất trong gia đình có ba chị em, vốn chăm chỉ và hiền lành. Đám cưới của anh được tổ chức trong hai ngày 9-10/11, trong đó ngày 10/11 là ngày đón dâu.

Trước khi xảy ra sự việc, gia đình cho biết không có mâu thuẫn và anh H. cũng không có biểu hiện bất thường.

#chú rể #Ninh Bình #nhảy cầu

