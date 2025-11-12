Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Trời TPHCM tối sầm, 'chưa kịp mặc áo mưa đã ướt hết'

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bắt đầu từ sáng sớm 12/11, nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện mây dông dày đặc, kèm theo mưa lớn trên diện rộng khiến bầu trời tối sầm, giao thông buổi sáng gặp nhiều khó khăn.

Mưa lớn trắng trời ở TPHCM vào sáng 12/11. Video: Hữu Huy

Theo ghi nhận, khoảng 6h30 sáng 12/11, mây dông phát triển mạnh bao phủ khu vực trung tâm và phía tây TPHCM, gây mưa lớn kéo dài từ 7h sáng. Ghi nhận tại các phường Phú Định, An Lạc, Bình Đông, Chợ Quán, Chợ Lớn,… mưa nặng hạt khiến trời tối sầm, người dân di chuyển khó khăn.

Các cơn dông xuất hiện cùng gió giật mạnh và sấm sét. Nhiều người dân cho biết mưa xuất hiện nhanh và mạnh, “chưa kịp mặc áo mưa đã ướt hết người”.

tp-mua.jpg
Người dân TPHCM đội mưa đi làm vào sáng sớm. Ảnh: Hữu Huy

Chị Phương Khánh (ngụ phường Phú Định) chia sẻ: “Sáng nay tôi chuẩn bị đi làm thì mưa quá lớn. Mưa trắng trời và rất nặng hạt nên phải đi làm trễ để tránh mưa ướt”.

Lúc 6h40 cùng ngày, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ các phường: Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Hương, Bà Rịa, Tam Long, Phú Thuận, Tân Thuận, Cát Lái, Bình Trưng, Long Trường, Long Phước, Phước Long, Hiệp Bình, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Thủ Đức, Tam Bình, Linh Xuân, Dĩ An, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Bình Cơ, Tân Uyên và các xã: An Thới Đông, Long Hải, Long Sơn, Phước Hải, Cần Giờ, Thôn 9, Long Điền, Thạnh An, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Phú Mỹ, Bình Khánh, Trang Trí, Nghĩa Thành, Bình Châu, Ngãi Giao, Nhà Bè, Bình Giã, Châu Đức, Thường Tân, Bắc Tân Uyên, Phước Hòa.

tp-mua-3.jpg
tp-mua-2.jpg
Mưa lớn bất ngờ khiến nhiều người đi đường không kịp trở tay. Ảnh: Hữu Huy

Lượng mưa có nơi trên 90mm

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét trên toàn bộ các địa phương sau: phường Rạch Dừa, xã An Thới Đông, phường Phước Thắng, xã Long Hải, xã Long Sơn, xã Phước Hải, xã Cần Giờ, xã Thôn 9, xã Long Điền, xã Thạnh An, phường Long Hương, phường Bà Rịa, xã Đất Đỏ, xã Hồ Tràm, xã Xuyên Mộc, xã Phú Mỹ, xã Bình Khánh, phường Tam Long, xã Trang Trí, xã Nghĩa Thành, xã Bình Châu, xã Ngãi Giao, xã Nhà Bè, phường Tân Mỹ, xã Bình Giã, phường Phú Thuận, xã Châu Đức, phường Tân Thuận, phường Cát Lái, phường Bình Trưng, phường Long Trường, phường Long Phước, phường Phước Long, phường Hiệp Bình, phường Tăng Nhơn Phú, phường Long Bình, phường Thủ Đức, phường Tam Bình, phường Linh Xuân, phường Dĩ An, phường Đông Hòa, phường Tân Đông Hiệp, xã Thường Tân, xã Bắc Tân Uyên, phường Bình Cơ, phường Tân Uyên, xã Phước Hòa, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác.

Lượng mưa phổ biến từ 10-80mm, có nơi trên 90mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng trên khu vực.

Về hình thế gây mưa dông, cơ quan khí tượng cho biết, áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu kết hợp với hội tụ gió yếu tồn tại trên khu vực TPHCM.

Hữu Huy
#TPHCM #mưa lớn #dông #sét #giao thông #thời tiết #mưa

Xem thêm

Cùng chuyên mục