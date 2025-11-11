Mưa kéo dài, người trồng nho ở Khánh Hòa thiệt hại nặng nề

TPO - Người trồng nho ở Khánh Hòa đối mặt thiệt hại lớn do mưa kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến sản lượng và giá trị thương phẩm của nho các loại.

Những ngày đầu tháng 11, người trồng nho ở thôn Thái An (xã Vĩnh Hải, Khánh Hòa) - vùng trồng nho trọng điểm của tỉnh, đang gánh thiệt hại nặng nề sau nhiều ngày mưa. Những giàn nho chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch nay chỉ còn lại những chùm trái nứt toác, thối rữa, buộc người dân phải cắt bỏ trong tiếc nuối.

Những chùm nho bị thối do mưa kéo dài.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy Liên (trú thôn Thái An) cho biết, gia đình chị trồng 5 sào nho kẹo và nho đỏ nhưng vừa qua cũng đã phải cắt bỏ trái rất nhiều do ảnh hưởng của mưa. “Tôi phải cắt bỏ đi 4 tấn nho đỏ vì trái nứt, thối. Nho kẹo đỡ hơn nhưng cũng bị hút nước nhiều, trái không lên màu, giảm lượng đường nên giá trị thương phẩm kém. Cứ hễ mưa nhiều là người dân chúng tôi rất lo lắng”, chị Liên bộc bạch.

Vườn nho đỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy Liên bị hỏng gần như toàn bộ trái.

Không chỉ thiệt hại về sản lượng, người trồng nho còn đối mặt với tình trạng rớt giá thê thảm. Theo chị Liên, thương lái hiện chỉ mua nho đỏ với giá 3.000 - 4.000 đồng/kg, bằng một phần ba so với mức giá thường ngày. Ngay cả nho kẹo, vốn là loại thường bán được giá cao nay cũng chỉ bán được khoảng 30.000 đồng/kg, chưa bằng một nửa giá kỳ vọng.

Không riêng chị Liên, nhiều hộ dân khác ở thôn Thái An cũng chịu tình trạng tương tự. Tranh thủ những ngày tạnh ráo, chị Kim Phụng (chủ vườn nho kẹo gần 3 sào ở Thái An) tất bật cắt tỉa những trái hư hỏng. “Hơn nửa số trái phải bỏ đi vì không đảm bảo chất lượng. Cứ thế này người dân chúng tôi chỉ có lỗ vốn mà thôi", chị Phụng nói.

Đối với nho kẹo, nước mưa cũng sẽ làm trái không lên màu, lượng đường giảm.

Ông Nguyễn Khắc Phòng - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Thái An, cho biết: Cây nho vốn không thích hợp với thời tiết mưa nhiều vì cây hút nhiều nước mưa sẽ làm giảm lượng đường trong trái, khiến nho không đạt tiêu chuẩn bán. Tình trạng nhiễm nấm bệnh ở cây, lá cũng xảy ra rất phổ biến.

"Do vậy, vụ Thu Đông này không nhiều nhà vườn để trái như các vụ chính. Tuy nhiên, với những nhà vườn nuôi trái thì năm nay cũng thiệt hại hơn các năm trước vì mưa nhiều quá, những giàn nho đến ngày thu hoạch đều phải bỏ hết trái. Ngay tại HTX của tôi, một số thành viên để trái vụ này cũng phải bỏ hơn phân nửa”, ông Phòng chia sẻ.

Các loại nho ở Khánh Hòa đang bị rớt giá thê thảm.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Khánh Hòa, không chỉ xã Vĩnh Hải, các vùng trồng nho khác cũng bị ảnh hưởng vì thời tiết mưa kéo dài như: Phước Hậu, Phước Hữu, Ninh Phước, Ninh Chữ... Người dân cần nhanh chóng tỉa bỏ trái hư, cắt cành bệnh để tránh lây lan, đồng thời tập trung chăm sóc, phục hồi vườn nho, chuẩn bị cho vụ Tết sắp tới.