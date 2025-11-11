Huế phát lệnh điều tiết hồ chứa thủy điện đề phòng tái diễn mưa lớn

Chiều 11/11, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, vừa ban hành lệnh vận hành điều tiết nước tại hồ chứa thủy điện Hương Điền thuộc thượng nguồn sông Bồ.
Theo đó, từ 16 giờ chiều cùng ngày, nhà máy thủy điện bắt đầu tăng dần lưu lượng điều tiết nước về hạ du, với mức dao động từ 300 - 700 m3/s và sẽ điều chỉnh tùy theo lưu lượng nước thực tế về hồ.
Trước đó, vào 9 giờ sáng 11/11, mực nước hồ Hương Điền đã ở cao trình +56,36 m (so với mực nước dâng bình thường +58 m).
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền triển khai ngay việc thông báo, cảnh báo bằng còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du; đồng thời theo dõi chặt chẽ lưu lượng đến hồ, mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc và báo cáo thường xuyên.
Các xã, phường hạ du được yêu cầu nghiêm cấm hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, hói, trừ trường hợp đặc biệt được cơ quan thẩm quyền cho phép; đồng thời thông báo cho người dân chủ động phòng tránh.
Thời gian trước đó, vận hành liên hồ trên lưu vực sông Hương đã trải qua 5 đợt mưa lớn liên tiếp từ ngày 15/10 đến 3/11. Từ ngày 28/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã ban hành 8 lệnh điều tiết, hạ dần mực nước hồ Tả Trạch hạ xuống mức còn 29,34 m, thủy điện Bình Điền 77 m và Hương Điền 52,94 m.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, từ ngày 15 đến 20/11 và những ngày cuối tháng, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, sau đó tiếp tục được bổ sung mạnh, kết hợp với nhiễu gió Đông trên cao, thời tiết tại Huế chuyển nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.
Khu vực A Lưới trời chuyển rét; vùng biển xuất hiện gió mạnh, sóng lớn, biển động, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa từ đêm 11 đến 20/11 được dự báo phổ biến 500 - 600 mm, vùng núi 700 - 900 mm, có nơi vượt 1.000 mm.