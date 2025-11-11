Huế phát lệnh điều tiết hồ chứa thủy điện đề phòng tái diễn mưa lớn

TPO - Trước dự báo trên địa bàn xuất hiện thêm đợt mưa lớn, cơ quan chức năng TP Huế phát lệnh điều tiết hồ thủy điện Hương Điền, yêu cầu tăng dần lưu lượng nước kể từ chiều 11/11 và siết chặt cảnh báo cho vùng hạ du, nhằm chủ động phòng tránh nguy cơ ngập lụt.

Chiều 11/11, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, vừa ban hành lệnh vận hành điều tiết nước tại hồ chứa thủy điện Hương Điền thuộc thượng nguồn sông Bồ.

Theo đó, từ 16 giờ chiều cùng ngày, nhà máy thủy điện bắt đầu tăng dần lưu lượng điều tiết nước về hạ du, với mức dao động từ 300 - 700 m3/s và sẽ điều chỉnh tùy theo lưu lượng nước thực tế về hồ.

Trước đó, vào 9 giờ sáng 11/11, mực nước hồ Hương Điền đã ở cao trình +56,36 m (so với mực nước dâng bình thường +58 m).

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền triển khai ngay việc thông báo, cảnh báo bằng còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du; đồng thời theo dõi chặt chẽ lưu lượng đến hồ, mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc và báo cáo thường xuyên.

Các xã, phường hạ du được yêu cầu nghiêm cấm hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, hói, trừ trường hợp đặc biệt được cơ quan thẩm quyền cho phép; đồng thời thông báo cho người dân chủ động phòng tránh.

Thời gian trước đó, vận hành liên hồ trên lưu vực sông Hương đã trải qua 5 đợt mưa lớn liên tiếp từ ngày 15/10 đến 3/11. Từ ngày 28/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã ban hành 8 lệnh điều tiết, hạ dần mực nước hồ Tả Trạch hạ xuống mức còn 29,34 m, thủy điện Bình Điền 77 m và Hương Điền 52,94 m.