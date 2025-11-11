Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Huế phát lệnh điều tiết hồ chứa thủy điện đề phòng tái diễn mưa lớn

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước dự báo trên địa bàn xuất hiện thêm đợt mưa lớn, cơ quan chức năng TP Huế phát lệnh điều tiết hồ thủy điện Hương Điền, yêu cầu tăng dần lưu lượng nước kể từ chiều 11/11 và siết chặt cảnh báo cho vùng hạ du, nhằm chủ động phòng tránh nguy cơ ngập lụt.

Chiều 11/11, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, vừa ban hành lệnh vận hành điều tiết nước tại hồ chứa thủy điện Hương Điền thuộc thượng nguồn sông Bồ.

Theo đó, từ 16 giờ chiều cùng ngày, nhà máy thủy điện bắt đầu tăng dần lưu lượng điều tiết nước về hạ du, với mức dao động từ 300 - 700 m3/s và sẽ điều chỉnh tùy theo lưu lượng nước thực tế về hồ.

Trước đó, vào 9 giờ sáng 11/11, mực nước hồ Hương Điền đã ở cao trình +56,36 m (so với mực nước dâng bình thường +58 m).

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền triển khai ngay việc thông báo, cảnh báo bằng còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du; đồng thời theo dõi chặt chẽ lưu lượng đến hồ, mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc và báo cáo thường xuyên.

Các xã, phường hạ du được yêu cầu nghiêm cấm hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, hói, trừ trường hợp đặc biệt được cơ quan thẩm quyền cho phép; đồng thời thông báo cho người dân chủ động phòng tránh.

Thời gian trước đó, vận hành liên hồ trên lưu vực sông Hương đã trải qua 5 đợt mưa lớn liên tiếp từ ngày 15/10 đến 3/11. Từ ngày 28/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã ban hành 8 lệnh điều tiết, hạ dần mực nước hồ Tả Trạch hạ xuống mức còn 29,34 m, thủy điện Bình Điền 77 m và Hương Điền 52,94 m.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, từ ngày 15 đến 20/11 và những ngày cuối tháng, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, sau đó tiếp tục được bổ sung mạnh, kết hợp với nhiễu gió Đông trên cao, thời tiết tại Huế chuyển nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Khu vực A Lưới trời chuyển rét; vùng biển xuất hiện gió mạnh, sóng lớn, biển động, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa từ đêm 11 đến 20/11 được dự báo phổ biến 500 - 600 mm, vùng núi 700 - 900 mm, có nơi vượt 1.000 mm.

Ngọc Văn
#TP Huế #phát lệnh #điều tiết #hồ chứa thủy điện #đề phòng #mưa lớn #thủy điện Hương Điền #sông Bồ #nguy cơ ngập lụt

Xem thêm

Cùng chuyên mục