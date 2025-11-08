Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Di dời khẩn cấp 70 hộ dân vì hồ thủy lợi chứa 1,3 triệu m³ nước có nguy cơ vỡ

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - 70 hộ dân ở xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng đã được di dời khẩn cấp sau khi hồ thủy lợi Cay An xuất hiện dấu hiệu nứt, thấm nước và có nguy cơ vỡ đập.

Tối 7/11, UBND xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành lệnh di dời khẩn cấp 70 hộ dân ở hai thôn Chan Rang Hao và Tou Nhe đến nơi an toàn, sau khi hồ thủy lợi Cay An xuất hiện nguy cơ bị vỡ.

img-0959.jpg
Lực lượng chức năng khẩn trương đảm bảo an toàn đập hồ thủy lợi Cay An.

Theo ông Nguyễn Vũ Linh Sang - Chủ tịch UBND xã Tà Năng, việc di dời bắt đầu từ 20h30 cùng ngày, lực lượng tại chỗ được huy động hỗ trợ người dân đến các điểm trường, cơ sở tôn giáo và nhà dân trong khu vực an toàn.

Trước đó, từ 14h cùng ngày, mực nước hồ Cay An đã tiệm cận mức tràn, nguy cơ vỡ đập hoặc tràn nước xuống hạ du. Chính quyền xã đã yêu cầu người dân không đến gần khu vực hồ, khẩn trương di chuyển người và tài sản khỏi vùng ngập lụt; đồng thời chuẩn bị nhu yếu phẩm và phương tiện phục vụ cứu hộ.

z7200383249586-880180638e96e26b6589ced86383988b.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thực tế tại hồ thuỷ lợi tối 7/11.

Hồ thủy lợi Cay An được đưa vào sử dụng năm 2007, có dung tích khoảng 1,7 triệu m³, cung cấp nước tưới cho 250 ha đất nông nghiệp của xã.

Sau bão số 11 vào đầu tháng 10, vai trái đập chính của hồ nước này xuất hiện các mảng trượt cục bộ với diện tích 60m2 ; hình thành vết nứt dài 8m, sâu hơn 1m, rộng hơn 20cm, có nước ngầm thấm qua chân đập. Ngoài ra, hai vị trí khác của đập chính cũng xuất hiện tình trạng thấm nước, rò rỉ nước thành dòng.

4a38bdd998d614884dc7-9331.jpg
Xuất hiện vết nứt dài trên hồ thủy lợi Cay An.
z7200597794879-5f8a72a73e6246988433ed0b40b21fe4.jpg
z7200597794891-266f2d78ffaec2f95afdb89e8a9dcabb-7493.jpg
z7200597769298-caf6a5bdbb4b671658b14867b0b3c4cc-4347.jpg
Gần 200 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ.

Đêm cùng ngày, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng điều động 4 xe chỉ huy, 10 xe chở quân, 150 cán bộ, chiến sĩ và 50 dân quân thường trực, cùng các thiết bị cứu hộ, cứu nạn tới hiện trường để di dời người dân rời khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức hàn vá các vị trí sạt trượt, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Thái Lâm
#Xã Tà Năng #Lâm Đồng #nguy vơ vỡ đập #hồ thuỷ lợi #Di dân

