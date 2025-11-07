Nạn nhân bị nước cuốn trôi trong vụ vỡ hồ chứa ở Lâm Đồng nguy kịch

TPO - Ông Bùi Văn Khánh - nạn nhân sống sót sau khi bị lũ cuốn trong vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 7/11, chính quyền xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng đã cử đoàn công tác đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) thăm hỏi, hỗ trợ gia đình ông Bùi Văn Khánh (53 tuổi, nạn nhân bị lũ cuốn trong đêm 1/11 dưới chân núi Tân Lai).



Ông Khánh thời điểm được người dân cứu.

Theo người thân, ông Khánh bị dòng nước từ hồ chứa nước tự đắp trên núi Tân Lai vỡ trong đêm cuốn trôi cách nhà khoảng 600m. May mắn, ông được người dân phát hiện và cứu sống trong tình trạng ho sặc sụa, toàn thân lấm lem bùn đất. Ngôi nhà vừa xây cùng toàn bộ tài sản, hoa màu của gia đình bị nước cuốn sạch, chỉ còn lại nền gạch trơ trọi.

Căn nhà của ông Khánh cheo leo sau lũ.

Sau khi được cứu, ông Khánh liên tục ho ra bùn đất do uống phải lượng lớn nước đục. Đến ngày 4/11, khi được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, ông rơi vào hôn mê. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân bị dịch tràn phổi do hít phải bùn sình, đang được điều trị tích cực.

Trước đó trao đổi với Tiền Phong, ông Khánh cho biết, thời điểm xảy ra sự cố, nước lũ dâng rất nhanh, không kịp trở tay.

Ông Khánh thời điểm trao đổi với Tiền Phong liên tục bị ho.

"Tôi vừa định chạy thì bị nước cuốn đi. Trôi gần một cây số mới may mắn bám được vào cành cây, sau đó có người đến cứu. Giờ gia đình tôi mất trắng hết rồi", ông Khánh nghẹn giọng nói.

Như Tiền Phong đưa tin, đêm 1/11, hàng loạt hồ chứa nước xây dựng không phép trên núi Tân Lai bất ngờ vỡ, khiến 4 người bị cuốn trôi, trong đó 3 người được cứu sống và một bé gái 13 tuổi tử vong thương tâm. Sự cố làm hư hại hơn 100ha hoa màu, cây trái, gia súc và nhà cửa của hàng trăm hộ dân, cùng nhiều công trình giao thông.