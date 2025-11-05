Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Vỡ hồ chứa nước trên núi gây chết người ở Lâm Đồng: Công an đang nắm toàn bộ hồ sơ

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên quan phát ngôn của Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú trong vụ vỡ hồ chứa nước trên núi gây chết người, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, lúc này sở không thể nói gì thêm vì công an đang nắm toàn bộ hồ sơ, mọi việc phải chờ kết quả điều tra.

Ngày 5/11, ông Nguyễn Hà Lộc - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan công an hiện đã thu thập hồ sơ dự án, vụ việc để điều tra liên quan đến việc hồ chứa nước của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú ở xã Tuy Phong bị vỡ, làm bé gái 13 tuổi tử vong và hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng.

z7184439830506-8f9449a86a27287c7dd6ae175a37b5aa.jpg
Dự án Trang trại Việt Phong Phú trên núi Tân Lai có tổng diện tích hơn 346ha.

Ông Lộc cho biết, trước mắt, sở và địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng phụ giúp bà con dọn dẹp và thực hiện 4 tại chỗ: lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

"Các lực lượng sẽ cố gắng dọn dẹp nhanh nhất có thể để bà con sớm ổn định cuộc sống. Sở sẽ dùng các nguồn kinh phí từ phòng chống thiên tai để hỗ trợ người dân", ông Lộc cho hay.

imgm1057.jpg
imgm0992.jpg
imgm1038.jpg
imgm1001.jpg
Các lực lượng chức năng đang tích cực hỗ trợ người dân dọn dẹp sau lũ quét.

Như Tiền Phong đưa tin, ông Trần Quang Tính (SN 1974, trú TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt Phong Phú) cho biết, dự án của ông có 5 hồ chứa nước với tổng dung tích khoảng 900.000m³.

Theo ông Tính, các hồ này riêng rẽ, không liên thông, trong đó hồ bị sự cố có dung tích khoảng 400.000 - 450.000m³, diện tích 15ha và độ sâu trung bình 2,5-3m. Ông Tính cho biết, hồ này thường được trồng lúa bán ngập vào mùa khô, và dung tích chưa tới 500.000m³ nên không thuộc diện phải xin phép xây dựng. Ông cũng nhìn nhận sự cố vỡ hồ chứa nước là sự cố thiên tai.

z7184437083419-aa763dc866aa958deff12bc03a998c44.jpg
Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng chỉ ra nhiều hạng mục hồ, ao tích nước nằm ngoài hồ sơ pháp lý.

Tuy nhiên theo kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, doanh nghiệp này đã tự ý đào 6 ao nước, trong đó có 3 ao tích nước, thả cá. Điều đáng nói, hồ này chỉ được đắp bằng đất đá và không có kè bê tông.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng xác định hồ chứa lớn nhất có diện tích gần 20ha, sâu trung bình 4,5m, dung tích 900.000m³ (thuộc loại hồ chứa). Như vậy, theo Điều 17 của Luật Thuỷ lợi, hồ chứa này đáng ra phải được thiết kế, kiểm tra và giám sát chặt chẽ.

imgm1066.jpg
Nhà và khu sản xuất của người dân xã Tuy Phong bị nước san phẳng.

Liên quan đến phát ngôn của ông Trần Quang Tính - Giám đốc Công ty TNHH thương mại Trang Trại Việt Phong Phú (chủ đầu tư dự án), ông Nguyễn Hà Lộc cho biết, lúc này sở không thể nói gì thêm vì công an đang nắm toàn bộ hồ sơ. Mọi việc phải chờ kết quả điều tra của cơ quan công an.

Như Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 20h ngày 1/11, hồ chứa nước của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú (xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng) bị vỡ, nước từ trên cao cuồn cuộn đổ về san phẳng khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp của người dân. Sự cố vỡ hồ làm bé gái 13 tuổi tử vong, 109 hộ dân bị thiệt hại về đất đai, cây trồng, vật nuôi; nhiều tuyến kênh mương, đường điện và công trình hạ tầng bị hư hỏng.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #hồ chứa nước bị vỡ #điều tra #an toàn thủy lợi #chết người #Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú

Xem thêm

Cùng chuyên mục