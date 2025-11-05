Vỡ hồ chứa nước trên núi gây chết người ở Lâm Đồng: Công an đang nắm toàn bộ hồ sơ

TPO - Liên quan phát ngôn của Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú trong vụ vỡ hồ chứa nước trên núi gây chết người, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, lúc này sở không thể nói gì thêm vì công an đang nắm toàn bộ hồ sơ, mọi việc phải chờ kết quả điều tra.

Ngày 5/11, ông Nguyễn Hà Lộc - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan công an hiện đã thu thập hồ sơ dự án, vụ việc để điều tra liên quan đến việc hồ chứa nước của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú ở xã Tuy Phong bị vỡ, làm bé gái 13 tuổi tử vong và hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng.

Dự án Trang trại Việt Phong Phú trên núi Tân Lai có tổng diện tích hơn 346ha.

Ông Lộc cho biết, trước mắt, sở và địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng phụ giúp bà con dọn dẹp và thực hiện 4 tại chỗ: lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

"Các lực lượng sẽ cố gắng dọn dẹp nhanh nhất có thể để bà con sớm ổn định cuộc sống. Sở sẽ dùng các nguồn kinh phí từ phòng chống thiên tai để hỗ trợ người dân", ông Lộc cho hay.

Các lực lượng chức năng đang tích cực hỗ trợ người dân dọn dẹp sau lũ quét.

Như Tiền Phong đưa tin, ông Trần Quang Tính (SN 1974, trú TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt Phong Phú) cho biết, dự án của ông có 5 hồ chứa nước với tổng dung tích khoảng 900.000m³.

Theo ông Tính, các hồ này riêng rẽ, không liên thông, trong đó hồ bị sự cố có dung tích khoảng 400.000 - 450.000m³, diện tích 15ha và độ sâu trung bình 2,5-3m. Ông Tính cho biết, hồ này thường được trồng lúa bán ngập vào mùa khô, và dung tích chưa tới 500.000m³ nên không thuộc diện phải xin phép xây dựng. Ông cũng nhìn nhận sự cố vỡ hồ chứa nước là sự cố thiên tai.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng chỉ ra nhiều hạng mục hồ, ao tích nước nằm ngoài hồ sơ pháp lý.

Tuy nhiên theo kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, doanh nghiệp này đã tự ý đào 6 ao nước, trong đó có 3 ao tích nước, thả cá. Điều đáng nói, hồ này chỉ được đắp bằng đất đá và không có kè bê tông.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng xác định hồ chứa lớn nhất có diện tích gần 20ha, sâu trung bình 4,5m, dung tích 900.000m³ (thuộc loại hồ chứa). Như vậy, theo Điều 17 của Luật Thuỷ lợi, hồ chứa này đáng ra phải được thiết kế, kiểm tra và giám sát chặt chẽ.

Nhà và khu sản xuất của người dân xã Tuy Phong bị nước san phẳng.

Liên quan đến phát ngôn của ông Trần Quang Tính - Giám đốc Công ty TNHH thương mại Trang Trại Việt Phong Phú (chủ đầu tư dự án), ông Nguyễn Hà Lộc cho biết, lúc này sở không thể nói gì thêm vì công an đang nắm toàn bộ hồ sơ. Mọi việc phải chờ kết quả điều tra của cơ quan công an.