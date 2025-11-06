Vụ vỡ hồ chứa nước gây chết người ở Lâm Đồng: 'Tài sản của tôi giờ chỉ còn bộ đồ đang mặc'

TPO - "Tài sản của tôi giờ chỉ còn bộ đồ đang mặc. Tất cả tan biến trong một đêm", ông Nguyễn Hữu Hào (người bị thiệt hại nặng nhất trong vụ hồ chứa nước bị vỡ gây ra lũ quét ở Lâm Đồng) thở dài.

267 hộ dân bị ảnh hưởng

Ngày 6/11, thông tin từ UBND xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) cho biết: 20 hộ dân bị thiệt hại hoa màu, vật nuôi trong vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai hôm 2/10 đã được Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú (Công ty Việt Phong Phú) chi trả tiền bồi thường vào chiều 5/11.

Hàng chục héc-ta (ha) vườn táo của người dân chìm trong bùn đất.

Theo thống kê, vụ vỡ hồ chứa nước hôm 2/10 đã gây thiệt hại khoảng 4,5 héc-ta (ha) hoa màu và cây ăn quả của 20 hộ dân. Sau nhiều lần thỏa thuận, doanh nghiệp này đã đồng ý bồi thường gần 750 triệu đồng.

Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau, đêm 1/11, sự cố vỡ hồ chứa lần thứ hai trên cùng khu vực núi Tân Lai lại xảy ra, khiến một bé gái 13 tuổi tử vong thương tâm và gây thiệt hại trên diện rộng.

Đến tối 5/11, UBND xã Tuy Phong thống kê có 267 hộ dân bị ảnh hưởng, mất đất đai, hoa màu, gia súc, gia cầm, phương tiện và nhà cửa. Hiện công tác kiểm kê thiệt hại chi tiết vẫn đang được chính quyền khẩn trương thực hiện.

Theo UBND xã Tuy Phong, trường hợp bị thiệt hại nặng nhất là hộ ông Nguyễn Hữu Hào, gồm: 2ha đất sản xuất bị vùi lấp, trong đó có 1,4ha vườn táo 6 năm tuổi, 60 cây mai 5 năm tuổi, hai xe máy (một xe SH) cùng nhiều tài sản khác.

Hàng chục ha vườn táo của người dân bị thiệt hại.

Vụ vỡ hồ chứa không chỉ cuốn trôi tài sản, sinh kế của người dân mà còn gây hư hỏng nghiêm trọng hệ thống kênh thủy lợi, cơ sở hạ tầng khu vực. Ngoài xã Tuy Phong, nước từ sự cố còn tràn xuống các xã: Liên Hương, Bình Thạnh, Phước Thể và Phú Lạc, gây ngập úng hơn 35ha hoa màu (trong đó có 20ha lúa, 5ha hành) bị mất trắng, không thể khắc phục.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra hiện trường, đánh giá thiệt hại và làm rõ trách nhiệm liên quan đến hàng loạt hồ chứa xây dựng trái phép trên núi Tân Lai.

'Tất cả tan biến trong một đêm'

Sự cố vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai đã qua vài ngày, nhưng nỗi buồn và sự xót xa vẫn phủ lên từng mái nhà ở xã Tuy Phong. Dọc con đường lầy lội bùn đất, những ánh mắt thất thần của người dân như vẫn chưa hết bàng hoàng.

Người dân tất bật dọn bùn đất sau lũ quét đêm 1/11.

Trước căn nhà còn ngập ngụa bùn non, ông Nguyễn Hữu Hào (ngươi bị thiệt hại nặng nhất) ngồi lặng nhìn ra dòng nước vẫn chảy đục ngầu phía xa. Nơi ấy, mảnh vườn xanh tốt từng là nguồn sống và niềm hy vọng của cả gia đình, giờ chỉ còn là bãi đất đá tan hoang.

Ông Hào kể, đêm 1/11, khi nghe tiếng nổ lớn từ phía núi, ông vội bật đèn chạy lên gác. "Chưa kịp hiểu chuyện gì thì nước, bùn đất, cây cối ào ào đổ xuống. Đá tảng nào cũng to khủng khiếp, chỉ trong tích tắc đất đá lấp nửa căn nhà. May mà có một thân cây lớn chắn ngang, nếu không cả nhà tôi bị chôn vùi rồi", ông kể giọng run run.

Ông Hào thẫn thờ nhìn mảnh vườn bị cuốn trôi.

Đêm ấy, ông gần như "đứng hình" giữa cảnh tượng kinh hoàng. "Tôi soi đèn ra, khắp nơi toàn bùn đất. Vườn cây, trại dê,... tất cả biến mất. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào khủng khiếp như vậy", ông nhớ lại.

Bên căn nhà đổ nát, bà Trần Thị Mỹ Lệ (vợ ông Hào) nghẹn ngào: "Hai vợ chồng tôi mua đất, dựng trang trại từ năm 2019, dồn hết tiền bạc, công sức suốt 6 năm. Cứ nghĩ đây là tương lai của gia đình, ai ngờ giờ trắng tay". Nghe vợ nói, đôi mắt ông Hào cũng đỏ hoe : "Tài sản của tôi giờ chỉ còn bộ đồ đang mặc. Tất cả tan biến trong một đêm".

Toàn bộ đồ đạc trong nhà ông Hào đều bị hư hỏng.

Suốt năm ngày sau thảm họa, ông Hào vẫn lang thang giữa đống bùn đất, tìm kiếm những gốc táo cũ. "Giờ tôi không biết lấy gì để sống nữa", ông Hào nghẹn giọng.

Cách đó không xa, căn nhà của ông Nguyễn Đáng (57 tuổi) cũng bị xói mòn, phần đất trước hiên bị nước cuốn sâu hoắm. Suốt nhiều ngày, ông phải nằm tạm trên đống rơm ngoài sân vì sợ nhà sập. "Cả đời tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào kinh hoàng như vậy. Giờ nhà cửa, vườn tược tan hoang, chẳng biết bắt đầu lại từ đâu", ông chia sẻ.

Vợ chồng ông Nguyễn Đáng (ngồi trên võng tạm buộc dưới gốc cây)

Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, nhiều người dân xã Tuy Phong giờ chỉ mong được chính quyền, các cơ quan chức năng sớm hỗ trợ để ổn định cuộc sống. Quan trọng hơn, chính quyền làm rõ nguyên nhân vụ vỡ hồ để không còn ai phải gánh chịu thêm mất mát như họ, xử lý trách nhiệm những người liên quan.