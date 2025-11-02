Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tìm thấy thi thể cháu bé trong vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cháu L.N.B.T, nạn nhân bị nước cuốn trôi trong vụ vỡ hồ chứa nước ở tỉnh Lâm Đồng được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 500m.

Sáng 2/11, lãnh Đạo UBND xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tìm thấy thi thể cháu bé trong vụ lũ quét xảy ra đêm 1/11.

Theo đó, khoảng 5h30 cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể cháu L.N.B.T. (13 tuổi, trú xã Tuy Phong), nạn nhân vụ lũ quét xảy ra đêm 1/11 trên địa bàn xã Tuy Phong. Thi thể cháu được phát hiện mắc vào hàng rào một vườn táo, cách vị trí bị cuốn trôi khoảng 500m.

35ef96c2-861d-4ecc-81ea-8e224b81b64b-7042.jpg
Thi thể cháu được tìm thấy cách vị trí bị cuốn trôi khoảng 500m.

Tối 1/11, mưa lớn kéo dài khiến hồ chứa nước tại xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) bị vỡ, dòng nước từ thượng nguồn ồ ạt tràn xuống khu dân cư và cuốn trôi nhiều người. Trong đó, gia đình cháu L.N.B.T. (13 tuổi) gồm 3 người sống phía hạ du bị nước cuốn trôi, cha mẹ cháu may mắn thoát nạn, riêng cháu được tìm thấy sáng nay.

z7180350142851-082da9ad6b64d0be7ffeb7eadf00a4f4.jpg
Khu vực xảy ra sự cố.

Theo thống kê ban đầu, lũ quét khiến 3 người ở xã Tuy Phong bị nước cuốn trôi nhưng được cứu kịp thời và 1 người tử vong; nhiều diện tích hoa màu, nhà cửa bị ảnh hưởng. Hiện chính quyền địa phương đang hỗ trợ khắc phục hậu quả và cảnh báo người dân không di chuyển qua khu vực nguy hiểm khi mưa lớn.

Thái Lâm
