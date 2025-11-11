Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Mực nước hồ chứa gần chạm ngưỡng an toàn, thủy điện Trị An liên tục xả lũ

Mạnh Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với mực nước hồ chứa đạt gần 61,9 m gần đến ngưỡng an toàn, Công ty Thủy điện Trị An phải tăng cường xả nước qua đập tràn.

Từ 15h ngày 11/11, Công ty Thủy điện Trị An (xã Trị An, Đồng Nai) tăng cường xả nước qua đập tràn từ 800m3/s lên 960 m3/s. Tổng lượng nước xả xuống hạ du từ hơn 1.420 m3/s đến hơn 1.760m3/s. Đây là lần thứ 5, Thủy điện này điều chỉnh tăng lưu lượng xả nước qua đập tràn (từ 160m3/s ngày 21/10).

thuy-dien-tri-an.jpg
Công ty Thủy điện Trị An tăng cường xả lũ qua đập tràn

Theo Công ty Thủy điện Trị An, vào thời điểm 9h ngày 11/11, mực nước thượng lưu hồ thủy điện Trị An đã đạt gần 61,9 m (ngưỡng an toàn tối đa là cao trình 62 m). Vì thế, công ty phải tăng cường xả điều tiết để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du. Công ty khuyến cáo, người dân cần chủ động phương án ứng phó, tránh các thiệt hại có thể xảy ra.

Thủy điện Trị An cũng thông báo, tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ chứa, mực nước hạ du sông Đồng Nai, công ty có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

Mạnh Thắng
#Thủy điện Trị An #xả lũ #hồ chứa #đập tràn #đồng Nai #an toàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục