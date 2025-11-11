Mực nước hồ chứa gần chạm ngưỡng an toàn, thủy điện Trị An liên tục xả lũ

Từ 15h ngày 11/11, Công ty Thủy điện Trị An (xã Trị An, Đồng Nai) tăng cường xả nước qua đập tràn từ 800m3/s lên 960 m3/s. Tổng lượng nước xả xuống hạ du từ hơn 1.420 m3/s đến hơn 1.760m3/s. Đây là lần thứ 5, Thủy điện này điều chỉnh tăng lưu lượng xả nước qua đập tràn (từ 160m3/s ngày 21/10).

Công ty Thủy điện Trị An tăng cường xả lũ qua đập tràn

Theo Công ty Thủy điện Trị An, vào thời điểm 9h ngày 11/11, mực nước thượng lưu hồ thủy điện Trị An đã đạt gần 61,9 m (ngưỡng an toàn tối đa là cao trình 62 m). Vì thế, công ty phải tăng cường xả điều tiết để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du. Công ty khuyến cáo, người dân cần chủ động phương án ứng phó, tránh các thiệt hại có thể xảy ra.

Thủy điện Trị An cũng thông báo, tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ chứa, mực nước hạ du sông Đồng Nai, công ty có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.