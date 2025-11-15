Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Người dân TPHCM háo hức ‘đổi rác lấy quà’

Uyên Phương - Kim Cúc

TPO - Chỉ cần đem “rác” là sách giấy cũ, vỏ chai nhựa, hộp giấy hay cả vỏ pin…, người dân TPHCM đã có thể đổi lấy cây xanh, túi vải và nhiều sản phẩm tái chế tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2025.

tp-tai-che-uyen-phuong-11.jpg
Ngày 15/11, Nhà Văn hoá Thanh niên TPHCM phủ một màu xanh mát mắt. Từng nhóm người dân mang theo những túi lớn đựng chai nhựa, lon nhôm, giấy carton, thậm chí cả bao vỏ pin đã qua sử dụng, hào hứng tham gia Ngày hội Việt Nam Xanh 2025.
tp-tai-che-uyen-phuong-18.jpg
Ngay từ lối vào, hàng trăm sản phẩm xanh và tái chế được trưng bày như chậu cây làm từ nhựa tái sinh, túi giấy, vật dụng thân thiện môi trường và nhiều mô hình sáng tạo khác. Không ít bạn trẻ vừa ôm những mầm cây vừa đổi được, vừa đi quanh các gian hàng để tìm hiểu hành trình “biến hình” của rác thải qua hệ thống tái chế thông minh.
tp-rac-uyen-phuong-6.jpg
tp-rac-uyen-phuong-1.jpg
Đi cùng nhóm bạn, Trà My, sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành cầm theo cả bao chai nhựa và hộp giấy tích cóp suốt gần một tháng. “Trước đây em cứ nghĩ dùng xong rồi bỏ đi, nhưng đến đây mới biết chai nhựa có thể tái chế thành sợi vải, giấy carton có thể làm đất trồng cây… Nhìn rác được tái sinh thành sản phẩm mới khiến tụi em thích thú. Tụi em đem đến ngày hội với hy vọng chúng được tiếp tục vòng đời khác” - My chia sẻ.
tp-tai-che-uyen-phuong-19.jpg
tp-tai-che-uyen-phuong-5.jpg
Đi cùng nhóm bạn, Trà My, sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành cầm theo cả bao chai nhựa và hộp giấy tích cóp suốt gần một tháng. “Trước đây em cứ nghĩ dùng xong rồi bỏ đi, nhưng đến đây mới biết chai nhựa có thể tái chế thành sợi vải, giấy carton có thể làm đất trồng cây… Nhìn rác được tái sinh thành sản phẩm mới khiến tụi em thích thú. Tụi em đem đến ngày hội với hy vọng chúng được tiếp tục vòng đời khác” - My chia sẻ.
tp-tai-che-uyen-phuong-19.jpg
tp-tai-che-uyen-phuong-5.jpg
Trong dòng người tham gia, nhiều bạn trẻ đem theo cả bao chai nhựa để đổi quà. Anh Tùng (ngụ phường Trung Mỹ Tây) cầm trên tay hàng chục vỏ pin đã qua sử dụng góp vào chương trình. Anh cho biết: “Biết pin thải ra môi trường độc hại trong khi có thể tái chế, tôi gom lại vào túi riêng suốt một năm. Hễ có chương trình thu gom hoặc đổi rác tái chế là tôi mang đi. Việc nhỏ thôi nhưng rất ý nghĩa, giúp hạn chế ô nhiễm”.
tp-rac-uyen-phuong-3.jpg
tp-tai-che-uyen-phuong-13.jpg
tp-rac-uyen-phuong-19.jpg
Không chỉ người lớn, nhiều phụ huynh còn dẫn con nhỏ đến ngày hội để hướng dẫn các em cách phân loại rác tại nguồn. Ở khu trải nghiệm, mọi người trẻ em thích thú phân loại từng loại rác, tìm hiểu cách tái chế và tham gia trồng cây trong các chậu làm từ vỏ chai nhựa.
tp-rac-uyen-phuong-10.jpg
tp-rac-uyen-phuong-22.jpg
tp-rac-uyen-phuong-28.jpg
tp-tai-che-uyen-phuong-10.jpg
Những gian hàng trình diễn công nghệ tái chế xanh cũng thu hút đông đảo khách tham quan. Các mô hình chậu cây làm từ nhựa tái sinh, vật dụng gia đình từ rác tái chế là bã cà phê, hay sản phẩm doanh nghiệp ứng dụng công nghệ tuần hoàn cho thấy một vòng đời khác của những vật tưởng như bỏ đi.
tp-rac-uyen-phuong-26.jpg
tp-tai-che-uyen-phuong-4.jpg
TS Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, biến đổi khí hậu đang tác động mạnh mẽ lên mọi lĩnh vực từ kinh tế, xã hội đến an ninh, ngoại giao. Vì vậy, hành động chung tay của toàn xã hội là yêu cầu cấp thiết.
tp-rac-uyen-phuong-23.jpg
Ông nhắc lại cam kết của Việt Nam tại COP26: đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Để hiện thực hoá mục tiêu này, Chính phủ đã ban hành nhiều nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trọng tâm là chuyển đổi năng lượng, tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên và thúc đẩy kinh tế xanh – kinh tế tuần hoàn. TS. Quang nhấn mạnh vai trò của mỗi người dân: “Những hành động nhỏ như phân loại rác, gom pin cũ, tái sử dụng đồ dùng… đều góp phần giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ hệ sinh thái”.

Ngày hội Việt Nam Xanh 2025 do báo Tuổi Trẻ phối hợp Cục Biến đổi khí hậu, Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành tổ chức, diễn ra đến hết ngày 16/11.

Uyên Phương - Kim Cúc
#Hoạt động đổi rác lấy quà #Chương trình bảo vệ môi trường #Khuyến khích phân loại rác tại nguồn #Tái chế và sáng tạo từ rác thải #Vai trò của cộng đồng trong bảo vệ môi trường #Chuyển đổi năng lượng và kinh tế xanh #Giáo dục trẻ em về môi trường #Ý nghĩa của ngày hội Việt Nam Xanh 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục