Người dân TPHCM háo hức ‘đổi rác lấy quà’

TPO - Chỉ cần đem “rác” là sách giấy cũ, vỏ chai nhựa, hộp giấy hay cả vỏ pin…, người dân TPHCM đã có thể đổi lấy cây xanh, túi vải và nhiều sản phẩm tái chế tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2025.
Đi cùng nhóm bạn, Trà My, sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành cầm theo cả bao chai nhựa và hộp giấy tích cóp suốt gần một tháng. “Trước đây em cứ nghĩ dùng xong rồi bỏ đi, nhưng đến đây mới biết chai nhựa có thể tái chế thành sợi vải, giấy carton có thể làm đất trồng cây… Nhìn rác được tái sinh thành sản phẩm mới khiến tụi em thích thú. Tụi em đem đến ngày hội với hy vọng chúng được tiếp tục vòng đời khác” - My chia sẻ.
Trong dòng người tham gia, nhiều bạn trẻ đem theo cả bao chai nhựa để đổi quà. Anh Tùng (ngụ phường Trung Mỹ Tây) cầm trên tay hàng chục vỏ pin đã qua sử dụng góp vào chương trình. Anh cho biết: “Biết pin thải ra môi trường độc hại trong khi có thể tái chế, tôi gom lại vào túi riêng suốt một năm. Hễ có chương trình thu gom hoặc đổi rác tái chế là tôi mang đi. Việc nhỏ thôi nhưng rất ý nghĩa, giúp hạn chế ô nhiễm”.
Không chỉ người lớn, nhiều phụ huynh còn dẫn con nhỏ đến ngày hội để hướng dẫn các em cách phân loại rác tại nguồn. Ở khu trải nghiệm, mọi người trẻ em thích thú phân loại từng loại rác, tìm hiểu cách tái chế và tham gia trồng cây trong các chậu làm từ vỏ chai nhựa.
Những gian hàng trình diễn công nghệ tái chế xanh cũng thu hút đông đảo khách tham quan. Các mô hình chậu cây làm từ nhựa tái sinh, vật dụng gia đình từ rác tái chế là bã cà phê, hay sản phẩm doanh nghiệp ứng dụng công nghệ tuần hoàn cho thấy một vòng đời khác của những vật tưởng như bỏ đi.
TS Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, biến đổi khí hậu đang tác động mạnh mẽ lên mọi lĩnh vực từ kinh tế, xã hội đến an ninh, ngoại giao. Vì vậy, hành động chung tay của toàn xã hội là yêu cầu cấp thiết.
Ngày hội Việt Nam Xanh 2025 do báo Tuổi Trẻ phối hợp Cục Biến đổi khí hậu, Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành tổ chức, diễn ra đến hết ngày 16/11.