Người đàn ông nghi nhảy cầu trở về nhà sau 2 ngày mất liên lạc

TPO - Sau hơn 2 ngày mất liên lạc, nghi nhảy cầu tự tử, người đàn ông ở Hà Tĩnh đã trở về nhà. Trước đó ngành chức năng đã nỗ lực dùng thuyền tìm kiếm người đàn ông nghi ngờ nhảy cầu Hương Thuỷ.

Ngày 30/10, ông Nguyễn Xuân Quyền, Chủ tịch UBND xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết người đàn ông nghi nhảy cầu tự tử trên địa bàn đã trở về nhà an toàn.

Trước đó, khoảng 23h ngày 27/10, nhiều người dân phát hiện xe máy của anh N.A.N. (SN 1985, trú tại xã Hương Khê) đỗ tại khu vực đầu cầu Hương Thủy, xã Hương Phố. Nghi ngờ người này đã nhảy cầu nên trình báo cơ quan chức năng.

Chính quyền xã Hương Phố huy động lực lượng công an, dân quân phối hợp với người dân tìm kiếm dọc sông Ngàn Sâu suốt 2 ngày nhưng không có kết quả.

5b4521f44a48c7169e59.jpg
Nghi vấn người đàn ông nhảy cầu nên suốt 2 ngày lực lượng chức năng tìm kiếm ở khu vực sông tại cầu Hương Thuỷ.

Đến khoảng 20h ngày 29/10, lực lượng công an phát hiện anh N. trên đường trở về nhà bố vợ tại thôn chu Lễ, xã Hương Phố.

"Tối 29/10, anh N. bất ngờ trở về nhà bố vợ sau 2 ngày mất liên lạc. Khi nắm bắt được tin này, lực lượng chức năng đã đến làm việc. Anh này cho biết do mâu thuẫn chuyện tình cảm nên đã có hành động hù dọa người thân", lãnh đạo UBND xã Hương Phố thông tin.

Phía cơ quan công an đang làm việc với người này để làm rõ sự việc.

Hoài Nam
