Tìm thấy thi thể người đàn ông nghi nhảy cầu Sêrêpốk

TPO - Sau hơn một ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông nghi nhảy cầu Sêrêpốk, đoạn giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Sáng 30/10, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể người đàn ông dưới sông Sêrêpốk, đoạn giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Thi thể người đàn ông được phát hiện dưới sông Sêrêpốk.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 28/10, người dân phát hiện một chiếc xe máy SH dựng trên cầu Sêrêpốk. Đến sáng 29/10, đơn vị nhận tin báo có người đàn ông nghi nhảy cầu Sêrêpốk. Nạn nhân được xác định là anh B.Q.Đ. (SN 1999, trú tại xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk).

Lực lượng cứu hộ triển khai các biện pháp tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu.

Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 đã huy động 1 xe chuyên dụng, 1 xuồng máy cùng 8 cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm dọc sông.

Đến khoảng 9h sáng nay (30/10), lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh Đ., cách vị trí nghi nhảy cầu khoảng 7 km.