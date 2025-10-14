Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Thông tin mới vụ người bố ôm hai con gái nghi nhảy cầu Bến Thủy

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo lãnh đạo UBND xã Kim Liên (tỉnh Nghệ An), gia đình người bố ôm hai con nghi nhảy cầu Bến Thủy có hoàn cảnh khó khăn. Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, hai vợ chồng từng mâu thuẫn.

Chiều 14/10, ông Lê Trung Hòa, Chủ tịch UBND xã Kim Liên (tỉnh Nghệ An) cho biết liên quan đến vụ người bố ôm 2 con nghi nhảy cầu Bến Thủy, sáng cùng ngày, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

15.png
Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân.

“Gia đình thuộc diện khó khăn. Hai vợ chồng này quen nhau trong quá trình đi xuất khẩu lao động. Sau khi về nước, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân và có 2 con gái 5 tuổi và 4 tuổi. Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, hai vợ chồng từng có xích mích, mâu thuẫn”, ông Hòa cho hay.

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Liên, người đàn ông nghi ôm 2 con nhảy cầu là anh Võ Văn D. (1993, trú xóm 6, xã Nam Giang cũ). Hai con của anh D. là Võ Hạ B. (SN 2020) và Võ Gia T. (SN 2021). Nguyên nhân dẫn đến sự việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 22h ngày 13/10, người dân đi qua cầu Bến Thủy phát hiện chiếc xe máy biển kiểm soát tỉnh Nghệ An dựng trên cầu. Bên cạnh xe máy có 2 cặp học sinh.

Thời điểm trên, người đi đường phát hiện một người đàn ông ôm theo 2 con nhỏ lao xuống dòng sông nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Sau khi nhận thông tin, các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm suốt đêm. Tuy nhiên do thời tiết có mưa, nước sông Lam chảy xiết nên việc tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Đến 16h chiều 14/10, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân. Hàng trăm người dân cũng đã tới hiện trường theo dõi việc tìm kiếm 3 bố con mất tích.

561633314-1253606826803458-2940023549330212853-n.jpg
Người nhà nạn nhân khóc nghẹn khi đã nhiều giờ trôi qua vẫn chưa có tung tích.
564615417-4049335131994302-1248295720521997753-n.jpg﻿
561079108-1253772210120253-7147484607587997976-n.jpg
Chiều 14/10, hàng trăm người dân cũng đã tới hiện trường theo dõi việc tìm kiếm 3 bố con mất tích.
Thu Hiền
#Vụ nhảy cầu Bến Thủy #Gia đình khó khăn #Nghệ An #Tìm kiếm nạn nhân #Tai nạn gia đình #Xích mích

Xem thêm

Cùng chuyên mục