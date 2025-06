Bản tin 8H: Nam sinh nhảy cầu rồi tự bơi vào bờ khiến hàng chục người tìm kiếm

TPO - Nam sinh ở Gia Lai nhảy cầu rồi bơi vào bờ, trốn lên rẫy khiến lực lượng chức năng huy động hàng chục người tìm kiếm.

Chiều 1/6, thông tin từ lãnh đạo huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ nam sinh nhảy cầu rồi tự bơi vào bờ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, Đ.V.S. (SN 2010, trú xã Yang Trung, huyện Kông Chro, học lớp 9) đi xe đạp điện đến giữa cầu Yang Trung (thị trấn Kông Chro) rồi nhảy xuống sông Ba. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng triển khai lực lượng tìm kiếm suốt nhiều giờ nhưng không có kết quả. Đến khoảng 14h cùng ngày, người nhà phát hiện S. ở trên rẫy. Đ.V.S. cho biết sau khi nhảy xuống sông, tự bơi ngược dòng 1 đoạn rồi lên bờ. Thấy khu vực cầu có rất đông người tập trung tìm kiếm, S. không dám quay lại mà trốn lên rẫy. Nguyên nhân nhảy cầu vẫn chưa xác định rõ.

Ngày 1/6, Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm kiếm em Thân Nguyễn Quan Hải (14 tuổi, trú tại Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) đang bị mất tích. Theo gia đình, sáng 23/5, Hải là học sinh lớp 8 Trường THCS Giảng Võ (quận Đống Đa) đi khỏi nhà, đến nay chưa về. Gia đình không liên lạc được với Hải. Về đặc điểm nhận dạng, thiếu niên 14 tuổi cao khoảng 1m68, tóc ngắn, đeo kính cận. Khi rời nhà, Hải mặc áo phông màu ghi cổ tròn, quần đùi, đi xe đạp Thống Nhất màu trắng, giỏ nhựa. Gia đình cho biết trước khi mất tích, Hải không có biểu hiện bất thường nào về tâm lý hay mâu thuẫn với người thân.

Ngày 1/6, Hãng hàng không Vietjet Air đã thông báo tới các đại lý và hành khách về việc tạm dừng khai thác toàn bộ các đường bay đến và đi từ Cảng Hàng không Điện Biên. Theo Vietjet, nguyên nhân được đưa ra là hiệu quả kinh doanh tại thị trường Điện Biên không đạt kỳ vọng. Trước đó, từ tháng 9/2024, hãng tạm dừng tuyến bay Điện Biên - Hà Nội, chỉ duy trì chặng bay Điện Biên - TP.HCM. Đến đầu tháng 2, Vietjet tiếp tục thông báo ngừng khai thác chặng TP.HCM - Điện Biên từ ngày 12/2. Tuy nhiên, sau buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh vào ngày 5/2, hãng thống nhất tạm thời duy trì khai thác hành trình TP. Hồ Chí Minh - Điện Biên - Hà Nội với tần suất 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ Ba, Năm và Bảy, nhưng tình hình không mấy khả quan.

Khoảng 15h45 ngày 1/6, tại bãi chứa nguyên liệu (giấy phế liệu) nằm trong khuôn viên Công ty CP giấy HKB - Hoa Lư (Cụm công nghiệp Văn Phong, huyện Nho Quan, Ninh Bình) xảy ra vụ hỏa hoạn.Đến 19h cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế. Ông Trần Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nho Quan, xác nhận vụ cháy trên tại Công ty CP giấy HKB - Hoa Lư, cho biết thêm bước đầu đám cháy không có thiệt hại về người và không thiệt hại lớn về tài sản. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Nho Quan, khu vực cháy là bãi chứa nguyên liệu, giấy phế liệu được ép thành khối, vì thế sau khi ngọn lửa được dập tắt vẫn cháy âm ỉ bên trong.

Trong 5 tháng đầu năm 2025 (tính từ 15/12/2024 đến 14/5/2025), cả nước xảy ra 7.853 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.328 người và làm bị thương 5.307 người. Dù giảm so với cùng kỳ năm trước, số người thương vong vẫn ở mức cao, trung bình mỗi ngày có gần 29 người chết và hơn 35 người bị thương vì tai nạn. Đường bộ tiếp tục là tuyến xảy ra nhiều tai nạn nhất với 7.781 vụ, khiến 4.277 người chết và 5.292 người bị thương; giảm cả 3 tiêu chí: số vụ (giảm 25,31%), số người chết (giảm 5,56%) và số người bị thương (giảm 34,72%). Đường sắt xảy ra 47 vụ, làm 30 người chết, 10 người bị thương; số người bị thương tăng mạnh tới 42,86%. Tai nạn đường thủy tuy chỉ xảy ra 22 vụ, song khiến 17 người thiệt mạng, tăng 41,67% so với cùng kỳ. Hàng hải ghi nhận 3 vụ, khiến 4 người chết, gấp 4 lần năm trước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/6, nắng nóng gay gắt tiếp diễn tại Bắc Trung Bộ, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình; có nơi nắng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 37–39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Các nơi khác ở Bắc Bộ, Trung và Nam Trung Bộ có nắng nóng, có nơi gay gắt, nhiệt độ 35–37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 45–50%. Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2-4 độ C so với dự báo, đặc biệt ở những khu vực có mặt đệm hấp thụ nhiệt mạnh như bê tông, đường nhựa. Khu vực Nam Bộ những ngày tới trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.