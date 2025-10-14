Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Tìm kiếm 3 bố con nghi nhảy cầu Bến Thủy

Thu Hiền
TPO - Lực lượng chức năng Nghệ An đang nỗ lực tìm kiếm 3 bố con nghi nhảy cầu Bến Thủy.

Sáng 14/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tích cực tìm kiếm 3 người nghi nhảy cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam, nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh).

Trước đó, khoảng 22h ngày 13/10, người dân đi qua cầu Bến Thủy phát hiện chiếc xe máy biển kiểm soát tỉnh Nghệ An dựng trên cầu. Bên cạnh xe máy có 2 cặp học sinh.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm 3 bố con nghi nhảy cầu Bến Thủy.

Thời điểm trên, người đi đường phát hiện một người đàn ông ôm theo 2 con nhỏ (khoảng 4 tuổi và 5 tuổi) lao xuống dòng sông.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân.

Tuy nhiên, đến sáng nay, vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân, phạm vi được mở rộng về phía hạ lưu.

Thu Hiền
