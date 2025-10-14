Rơi nước mắt cảnh người phụ nữ quỳ gối bên sông chờ tin chồng và hai con nghi nhảy cầu tự tử

TPO - Sau khi ngồi thuyền cùng lực lượng cứu hộ đi khắp sông Lam để tìm kiếm chồng và hai con nhưng vẫn chưa thấy tung tích, chị Y. kiệt sức, được đưa vào bờ. Người phụ nữ đã quỳ gối bên bờ sông Lam, gọi tên hai con gái trong vô vọng.

Tối 14/10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích, nghi nhảy xuống sông Lam tối hôm qua (13/10).

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường theo dõi quá trình tìm kiếm các nạn nhân.

Ngoài lực lượng, phương tiện của công an còn có sự tham gia của nhiều ca nô và nhân lực các đội, nhóm cứu hộ thiện nguyện. Các ca nô liên tục quần thảo khu vực trên, dưới cầu Bến Thủy, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm phía hạ nguồn sông Lam.

Nước sông Lam dâng cao, chảy xiết với nhiều dòng chảy ngầm khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, tối 13/10, người dân lưu thông trên cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam, nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) phát hiện một xe máy và hai chiếc cặp học sinh trên cầu. Nghi có người nhảy xuống sông, người dân trình báo công an.

Danh tính các nạn nhân được xác định là anh V.V.D. (SN 1993, trú xã Kim Liên, Nghệ An) và 2 con gái V.H.B. (SN 2020), V.G.T. (SN 2021).

Hai cháu bé là con của anh V.V.D. và chị B.T.Y (SN 1999).

Trong ngày 14/10, người thân của nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường để phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm. Chị Y.( mẹ của hai đứa trẻ) ngồi trên thuyền cùng lực lượng cứu hộ đi khắp khu vực sông Lam để tìm kiếm chồng và hai con nhưng vẫn chưa thấy tung tích.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, chị Y. kiệt sức, được đưa vào bờ. Người phụ nữ đã quỳ gối bên bờ sông, gọi tên hai con gái trong vô vọng khiến nhiều người xót xa.

Hình ảnh chị Y. quỳ gối bên dòng sông gọi tên con khiến nhiều người xót xa.

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Liên, trong thời gian đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, anh D. và chị Y. quen biết, kết hôn và sinh được hai người con. Trước khi bị nghi ôm hai con nhảy cầu Bến Thuỷ tự tử, anh D. thường xuyên mâu thuẫn với vợ. Hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, nên sống ly thân nhiều tháng nay. Chị Y. đưa con về sống ở nhà ngoại, sau đó, người chồng đến nhà ngoại và đưa hai con về.

Chiều hôm xảy ra sự việc, anh D. đến trường xin phép cô giáo đón 2 con về sớm hơn và gọi cho vợ thông báo về việc ôm hai con nhảy cầu tự tử.

Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân

Đối với thông tin anh D. thường xuyên bạo hành vợ, Trung tá Hồ Minh Dũng - Trưởng Công an xã Kim Liên cho biết, từ thời điểm ông nhận công tác ở đây khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, chưa nhận được thông tin phản ánh hay tố cáo của người liên quan về việc này.