Nhiều gia đình mất liên lạc với người thân ở phường Tây Nha Trang

TPO - Từ đêm qua đến sáng nay, nhiều người dân ở phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mất hoàn toàn liên lạc, không biết sống chết ra sao giữa dòng nước lũ.

Bất lực gọi cho người thân giữa lũ dữ

Từ sáng 19/11, chị Trang (phường Phan Rang) cùng các con liên tục gọi cho chồng là anh Nguyễn Minh, hiện đang ở một căn nhà khác tại phường Tây Nha Trang, nhưng hoàn toàn không liên lạc được. Giữa lúc các bản tin về mưa lũ dồn dập, nước dâng nhanh và ngập khắp nơi, gia đình chị vô cùng lo lắng không biết anh Minh ra sao.

Nước lũ nhấn chìm nhiều nơi tại phường Tây Nha Trang.

Chị Trang cho biết chị đã nhiều lần gọi đến lực lượng cứu hộ nhưng tổng đài luôn báo bận, khiến chị rơi vào bế tắc. “Tôi đang tìm cách vào Nha Trang để trực tiếp liên hệ lực lượng cứu hộ cứu chồng, chứ giờ lòng tôi như lửa đốt, không biết anh đang ở tình trạng nào”, chị nghẹn ngào.

Tương tự, ông Quỳnh (ở phường Bắc Nha Trang) cũng không thể liên lạc với con trai đang ở phường Tây Nha Trang suốt từ đêm qua đến nay. Cả đêm ông không ngủ được vì lo lắng. Nước lũ dâng cao khiến ông không thể tiếp cận nhà của con, trong khi liên hệ cứu hộ cũng không thành công. “Vợ chồng nó và hai đứa cháu còn kẹt trong vùng trũng. Nước lũ kiểu này có khi lên đến mái nhà mất thôi”, ông nói.

Trong khi đó, vợ chồng anh Trần Khánh Nam (sống tại đường Vĩnh Thái, phường Tây Nha Trang) may mắn thoát nạn khi kịp đập ngói mái nhà để chui ra ngoài trước khi được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn. Anh Nam kể nước lũ dâng quá nhanh khiến anh không kịp trở tay, vợ chồng anh phải bỏ lại toàn bộ tài sản để lo chạy lũ.

“Nhà tôi ở mặt đường mà nước đã lên tới trần; còn các hộ trong hẻm thì nước lút cả mái. Lực lượng cứu hộ đang làm việc hết sức nhưng vẫn chưa thể đưa hết mọi người ra ngoài. Còn rất nhiều người đang mắc kẹt trong tình thế nguy hiểm”, anh Nam cho hay.

Lũ tràn vào nhà dân ở phường Tây Nha Trang.

Hiện rất nhiều gia đình vẫn không liên lạc được với người thân ở khu vực ngập sâu thuộc phường Tây Nha Trang. Điện bị cắt hoàn toàn, nhiều trạm phát sóng di động hư hỏng, khiến việc kết nối càng trở nên khó khăn.

Lũ tiếp tục diễn biến phức tạp

Hiện lực lượng cứu hộ gồm công an, quân đội lên tới hàng chục ngàn người cùng các phương tiện đang cố gắng, nỗ lực từng giờ, từng phút để cứu người dân ra khỏi vùng ngập lụt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Vùng 4 Hải quân triển khai lực lượng và phương tiện giúp nhân dân phường Tây Nha Trang.

Theo Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh hiện có 162 điểm thuộc 54 xã, phường bị ngập lụt. Nhiều gia đình ở khu vực Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Diên Khánh… bị nước ngập đến mái nhà, cần hỗ trợ và sơ tán khẩn cấp; nhiều người đã phải trú trên mái nhà từ đêm qua đến sáng nay.

Theo bản tin của Đài khí tượng thủy văn Khánh Hòa, trong 24 giờ qua, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa đang lên chậm và đã vượt mức lũ lịch sử. Trên thượng lưu sông Cái Nha Trang, thượng lưu sông Cái Phan Rang và sông Lu lũ đã đạt đỉnh và đang giảm chậm, riêng hạ lưu các sông lũ đang lên.

Đỉnh lũ tại trạm Đồng Trăng đạt 13,14m (5h/20), ở trên mức báo động 3 là 2,14m, dưới mức lũ lịch sử là 0,28m; tại trạm Tân Mỹ đạt 40,25m (4h/20) trên mức báo động 3 là 2,75m, dưới mức lũ lịch sử là 0,96m.

Clip quân đội sơ tán người dân phường Tây Nha Trang trong đêm 19/11.

Dự báo trong 24 giờ tới, trên sông Dinh Ninh Hòa lũ tiếp tục lên và đạt đỉnh vào trưa chiều nay (13h-20h/20), đạt 6,8-7,0m; sau đó giảm chậm và duy trì ở mức cao. Trên sông Cái Nha Trang trong 6 giờ tới lũ giảm chậm xuống mức báo động 3, sau đó lên trở lại vào đêm nay và sáng sớm mai. Trên sông Cái Phan Rang lũ giảm xuống trên dưới mức báo động 1, riêng hạ lưu lũ giảm chậm, duy trì ở mức báo động 1-2.