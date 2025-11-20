Giải cứu 33 người trên xe khách bị lũ cuốn trên Quốc lộ 1 qua Khánh Hòa

TPO - Chiếc xe khách chở 33 người đang lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng TP HCM – Quảng Ngãi qua địa phận tỉnh Khánh Hòa thì bất ngờ mất lái do nước lũ dâng cao và chảy xiết.

Ngày 20/11, lãnh đạo Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 4 (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ – Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, vào lúc 0h35 cùng ngày, đơn vị đã kịp thời cứu 33 người trên một xe khách gặp nạn giữa dòng nước lũ.

Chiếc xe khách đang bị lũ cuốn trôi.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Diên Khánh, tổ công tác phát hiện một xe khách 40 chỗ mang biển số 76B-00952 của Công ty TNHH Vận tải Chín Nghĩa gặp sự cố nguy hiểm tại khu vực Cầu Lùng.

Chiếc xe này đang lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng TP HCM – Quảng Ngãi thì bất ngờ mất lái do nước lũ dâng cao và chảy xiết. Toàn bộ mặt đường bị ngập sâu, phương tiện có nguy cơ bị cuốn trôi bất cứ lúc nào.

Trên xe có 30 hành khách cùng 3 người thuộc tổ lái (tài xế, phụ xe và nhân viên phục vụ). Xác định tình huống đặc biệt nguy cấp, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 4 lập tức tiếp cận hiện trường, triển khai xuồng hơi, dây cứu hộ và các thiết bị chuyên dụng, nhanh chóng đưa toàn bộ 33 người ra khỏi khu vực nguy hiểm và sang vị trí an toàn.

Tất cả hành khách và tổ lái sau đó được đưa về điểm tập kết tạm thời, chăm sóc y tế ban đầu và hỗ trợ sắp xếp phương tiện để tiếp tục hành trình.