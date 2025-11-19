Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quốc lộ 1 qua Khánh Hòa ngập sâu, nhiều hồ xả lũ 5 ngày

TPO - Hiện tuyến Quốc lộ 1 đi qua tỉnh Khánh Hòa nhiều đoạn ngập sâu, di chuyển rất khó khăn, trong khi đó hai hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh sẽ xả lũ trong 5 ngày.

Chiều 19/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa có thông báo đến các doanh nghiệp vận tải và người dân chủ động điều chỉnh lịch trình, sắp xếp phương án di chuyển hợp lý, tránh đi vào khu vực đang bị đóng đường hoặc đường bị ngập sâu.

ql1.jpg
Nước tràn trên Quốc lộ 1, Cảnh sát giao thông Khánh Hòa phải hỗ trợ các phương tiện.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, hiện tuyến Quốc lộ 1 đi qua địa bàn tỉnh nhiều đoạn ngập sâu, di chuyển rất khó khăn, xe dễ chết máy. Lực lượng Cảnh sát giao thông đang phối hợp với công an xã, phường bố trí lực lượng túc trực và đặt biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng. Các doanh nghiệp vận tải chủ động theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng để cập nhật tình hình giao thông kịp thời.

Theo ghi nhận, tại Quốc lộ 1, đoạn trước cổng Khu Công nghiệp Phước Nam (xã Thuận Nam), mưa lớn kéo dài khiến nước dâng cao, gây ngập cục bộ và làm nhiều xe máy bị tắt máy, không thể di chuyển qua khu vực này. Nước cũng tràn lên Quốc lộ 1 tại các xã phường thuộc thị xã Ninh Hòa (cũ) và huyện Vạn Ninh (cũ).

Cũng trong ngày 19/11, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa cho biết đã điều chỉnh phương án vận hành hai hồ chứa lớn trên địa bàn.

Tại hồ Am Chúa (xã Diên Điền) sẽ xả điều tiết từ 9h ngày 19/11 đến 14h ngày 24/11, với lưu lượng dao động từ 10-60m³/s. Lượng xả lớn được ưu tiên thực hiện vào ban ngày (7h - 17h), ban đêm giảm lưu lượng để hạn chế ảnh hưởng tới khu dân cư hạ du.

Tại hồ Đá Bàn (xã Bắc Ninh Hòa) mực nước lúc 8h30 đạt cao trình 61,66m, lưu lượng nước về hồ từ 200 - 250m³/s. Dự kiến hồ sẽ xả điều tiết với lưu lượng từ 50-250m³/s, thời gian từ 9h ngày 19 đến 15h ngày 24/11.

584759921-1362842042115851-2760970143724180094-n.jpg
Khánh Hòa đang bị ngập lụt khắp nơi.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa cảnh báo, trong ngày 19/11, khu vực này có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ xảy ra ngập lụt diện rộng, độ sâu ngập có thể lên đến 2m tại nhiều khu vực trũng thấp như: Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Khánh, Diên Điền, Diên Lạc, Nha Trang, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang; Bắc Cam Ranh, Cam Ranh, Nam Cam Ranh, Ba Ngòi, Cam Thịnh Đông, Trung Khánh Vĩnh; Ninh Hòa, Nam Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Trí, Hòa Thắng; Ninh Sơn, Đô Vinh, Bảo An, Phan Rang, Phước Dinh, Đông Hải…

Phùng Quang
#Quốc lộ 1 #Công an tỉnh Khánh Hòa #ngập sâu #hồ chứa

