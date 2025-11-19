Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở trên đèo Khánh Sơn

Phùng Quang
TPO - Thi thể nạn nhân mất tích do sạt lở tại đèo Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa được tìm thấy tại ven suối, cách vị trí sạt lở khoảng 1km về phía hạ lưu.

Ngày 19/11, ông Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích do sạt lở tại đèo Khánh Sơn, xã Cam An.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại ven suối Tường Vy, cách vị trí sạt lở khoảng 1km về phía hạ lưu. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường khu vực phát hiện nạn nhân để đưa nạn nhân ra.

z7238540716299-2c9794ecc271fa7a19cbb509b09be692.jpg
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Trước đó, vào đêm 16/11, mưa lớn làm đất đá trên núi tràn xuống đèo Khánh Sơn vùi lấp lán trại đang có 10 người trú, 7 người kịp thoát thân, 3 nạn nhân còn lại bị vùi lấp. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 1 người tử vong, 1 người chấn thương. Nạn nhân còn lại mất tích.

Công tác tìm kiếm bị gián đoạn nhiều lần khi mưa lớn kéo dài, trong khi khu vực tiếp tục sạt lở lần thứ hai vào sáng 17/11, khiến lực lượng chức năng không thể tiếp cận.

Như vậy, mưa lũ trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã khiến 11 người chết, 1 người mất tích. Sơ bộ có gần 9.000 nhà ngập tại 14 xã, phường. Thiệt hại về nông nghiệp và hạ tầng cũng rất lớn, hàng nghìn héc-ta lúa, hoa màu bị ngập, hàng chục nghìn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, nhiều tuyến đường bị hư hại.

Phùng Quang
