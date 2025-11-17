Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

CLIP: Nỗ lực tìm người mất tích còn lại trong vụ sạt lở đèo Khánh Sơn

TRƯƠNG ĐỊNH
TPO - Lực lượng chức năng Khánh Hòa đang tích cực tìm kiếm nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đất xảy ra tối 16/11 tại đèo Khánh Sơn (tỉnh lộ 9).

Hiện trường vụ việc.

Trưa 17/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Đỗ Minh Thạnh - Chủ tịch UBND xã Cam An (tỉnh Khánh Hòa) cho biết các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở xảy ra tại khu vực đèo Khánh Sơn trên tỉnh lộ 9.

Trước đó, một nhóm 10 người đi phát dọn rừng thuê, dựng lán nghỉ qua đêm ở ven đèo. Khoảng hơn 18h ngày 16/11, ngay sau bữa tối, đất đá bất ngờ đổ ập xuống khu vực lán trại. Bảy người kịp chạy thoát, ba người bị vùi lấp. Trong số ba người bị vùi, một nạn nhân được tìm thấy và đưa đi cấp cứu; hai người còn lại mất tích.

Tới thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể một nạn nhân, người thứ hai vẫn đang được khẩn trương tìm kiếm. Theo ông Thạnh, nạn nhân được đưa đi cấp cứu hiện sức khỏe đã cơ bản ổn định.

z7232234640703-bea21703b472d548dddbe5199692b0a7-8300.jpg
Các lực lượng tích cực hỗ trợ tìm kiếm.

Chủ tịch UBND xã Cam An cho hay công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khu vực bị sạt lở và nước lũ đổ về. “Chúng tôi mới nhận được thông tin tại Km28+100 tiếp tục xảy ra sạt lở, giao thông qua khu vực bị gián đoạn”, ông Thạnh nói.

TRƯƠNG ĐỊNH
