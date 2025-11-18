Hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Ngày 18/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 2514/QĐ-TTg về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho tỉnh Khánh Hòa nhằm khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Theo quyết định trên, tỉnh Khánh Hòa được hỗ trợ 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 để xử lý hậu quả thiên tai.

Lũ tràn về khiến khu vực phường Tây Nha Trang ngập sâu.

UBND tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn kinh phí được bổ sung đúng quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước và các văn bản liên quan; bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực. Đồng thời, tỉnh phải báo cáo kết quả sử dụng kinh phí về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan liên quan để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, trong hai ngày qua, lượng mưa trên toàn tỉnh đạt từ 80 - 250 mm. Mưa lũ gây ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng tại đèo Khánh Lê và đèo Khánh Sơn. Thiên tai đã khiến 8 người thiệt mạng, 1 người mất tích, hàng chục người bị thương; hàng ngàn ha lúa, cây trồng hằng năm và rau màu bị ngập sâu. Nhiều công trình hạ tầng cũng bị hư hại...

Vào lúc 17h chiều nay, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng sẽ có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê, đèo Khánh Sơn và một số khu vực sạt lở, ngập lụt trên địa bàn tỉnh.