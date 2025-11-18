Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải cứu 3 du khách Nga bị mắc kẹt giữa vùng lũ ở Nha Trang

Phùng Quang
TPO - Công an tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời giải cứu 3 du khách Nga bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ chảy xiết tại phường Tây Nha Trang đến nơi an toàn.

Ngày 18/11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vào tối qua (17/11) đơn vị đã ứng cứu kịp thời 3 du khách Nga bị mắc kẹt giữa lũ.

Theo đó, vào lúc 18h20 phút ngày 17/11, Phòng PCCC và CNCH tiếp nhận tin báo khẩn về việc 3 du khách Nga gồm Vyatkin Anton Evgenyevich (SN 1993), Vyatkina Olesya Sergeevna (SN 2000) và Tsvetkova Lyudmila Lvovna (SN 1963) bị mắc kẹt trong nước lũ dâng cao tại khu vực gần đường D30, phường Tây Nha Trang. Đáng chú ý, một trong ba người có dấu hiệu đuối sức nghiêm trọng do bệnh nền, không thể tự di chuyển.

congan.jpg
Nhóm du khách Nga chụp ảnh lưu niệm với lực lượng cứu nạn, cứu hộ.

Ngay sau khi nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động khẩn cấp một tổ công tác gồm 6 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng vượt nước sâu tiếp cận hiện trường. Đến 20h30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã vượt qua dòng nước chảy xiết, tiếp cận thành công vị trí nhóm du khách và đưa cả 3 người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời phối hợp lực lượng y tế sơ cứu tại chỗ cho bà Tsvetkova Lyudmila Lvovna.

Đại diện nhóm du khách Nga đã bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần hết mình vì cộng đồng của các cán bộ, chiến sĩ trong thời khắc nguy cấp.

Hiện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn duy trì lực lượng túc trực 24/24, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai, sự cố có thể xảy ra trên địa bàn.

Phùng Quang
