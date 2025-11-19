Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Người dân Khánh Hòa liên tục kêu cứu trong đêm

Phùng Quang

TPO - Trong đêm 19/11, nước lũ tiếp tục đổ về khiến khắp nơi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị chìm trong nước. Người dân liên tục lên mạng kêu cứu, nhờ hỗ trợ. Tân chủ tịch tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo việc ứng phó với lũ lụt tại phường Tây Nha Trang.

Hiện các lực lượng chức năng của tỉnh Khánh Hòa đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tham gia ứng cứu dân trong vùng ngập lụt và đã đưa hàng ngàn người dân về nơi an toàn. Tuy nhiên, nước lũ tiếp tục dâng cao vào ban đêm nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

anh-man-hinh-2025-11-19-luc-210613.png
Người dân liên tục lên mạng cầu cứu.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trên sông Cái Nha Trang, Cái Phan Rang lũ đã đạt đỉnh sau đó xuống và lên lại, hiện nay lũ trên các sông trong tỉnh đang lên lại ở trên mức báo động 3, riêng tại trạm Phan Rang ở dưới mức báo động 3.

Mực nước lúc 21h ngày 19/11 tại các trạm như sau: trên sông Cái Nha Trang tại trạm thủy văn Đồng Trăng là 12,54m trên mức báo động 3 là 1,54m, tại trạm Diên Phú là 6,60m (19h/19/11), trên mức báo động 3 là 1,10m; trên sông Cái Phan Rang tại trạm Tân Mỹ là 39,29m trên mức báo động 3 là 1,79m, tại trạm Phan Rang là 4,39m, dưới mức báo động 3 là 0,11m.

anh-man-hinh-2025-11-19-luc-210713.png

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Cái Nha Trang và Cái Phan Rang tiếp tục lên, dao động ở trên mức báo động 3, đỉnh lũ trên sông Cái Nha Trang tại trạm thủy văn Đồng Trăng và tại trạm Diên Phú ở trên mức báo động 3 từ 1,2-2,2m; trên sông Cái Phan Rang tại trạm Tân Mỹ ở trên mức báo động 3 từ 2,5-3,5m; tại trạm Phan Rang trên mức báo động 3 từ 0,4-1,0m.

Cảnh báo khu vực có thể xảy ra ngập lụt ở các phường/xã: Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Khánh, Diên Điền, Diên Lạc, Nha Trang, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang; Bắc Cam Ranh, Cam Ranh, Nam Cam Ranh, Ba Ngòi, Trung Khánh Vĩnh; Đô Vinh, Bảo An, Phan Rang, Phước Dinh, Đông Hải…, phạm vi có khả năng tiếp tục lan rộng. Mức độ ngập lụt từ 1-2,5m, có nơi ngập sâu hơn 3m.

z7241820234137-a706757e6dabff8882fa9e9b14db1990.jpg
Nước tràn vào nhà dân ở phường Tây Nha Trang.

Ngay khi vừa nhận nhiệm vụ, trong đêm 19/11, ông Trần Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo việc ứng phó với lũ lụt tại phường Tây Nha Trang.

anh-man-hinh-2025-11-19-luc-212709.png
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo việc ứng phó với lũ lụt tại phường Tây Nha Trang.

Ông Phong yêu cầu lực lượng ứng trực và địa phương chuẩn bị đầy đủ các vật tư cần thiết cho công tác cứu hộ; huy động tối đa nhân lực để giúp dân. Ông cũng yêu cầu điều động thêm lực lượng và phương tiện để đi sâu vào vùng ngập lụt để đưa người dân đến nơi an toàn.

Phùng Quang
#Khánh Hòa #nước lũ #sông Cái Nha Trang #ngập lụt

Xem thêm

Cùng chuyên mục