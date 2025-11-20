Khánh Hòa lũ vượt kỷ lục 39 năm

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Nguyễn Hoài
TPO - Đêm qua, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) tại trạm Ninh Hòa lên tới 6,62m, cao hơn mức lũ lịch sử năm 1986, trở thành trận lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử quan trắc.

Mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài ở khu vực từ Gia Lai đến Khánh Hoà trong đêm qua. Lượng mưa từ 19h tối qua đến 3h sáng nay (20/11) nhiều nơi trên 160mm như trạm Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 324.2mm, trạm Hòa Hiệp Trung (Đắk Lắk) 184.8mm, trạm Hồ Đá Đen (Khánh Hòa) 168.4mm.

Dự báo sáng nay đến đêm 21/11, trọng tâm mưa tập trung ở phía đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 450mm.

Phía đông tỉnh Gia Lai và phía nam tỉnh Khánh Hòa mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm trong thời gian từ sáng nay đến đêm mai. Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi và phía bắc tỉnh Lâm Đồng thời gian này mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Do mưa lớn kéo dài liên tục đêm qua, lũ nhiều sông đã vượt mức lịch sử. Lúc 1h ngày 20/11, lũ sông Ba tại trạm Củng Sơn trên BĐ3 là 6,49m, vượt mức lũ lịch sử (năm 1993) là 1,09m, tại trạm Phú Lâm trên BĐ3 là 1,66m, vượt lũ lịch sử năm 1993 là 0,15m. Trên sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) tại trạm Ninh Hòa vượt BĐ3 là 0,92m, vượt mức lũ lịch sử năm 1986 là 0,04m.

Khánh Hòa chìm trong biển nước do mưa lũ kỷ lục.

Dự báo trong sáng nay, lũ trên sông Ba có khả năng đạt đỉnh ở trên mức BĐ3, vượt lũ lịch sử 1993, sau xuống chậm. Trong chiều và tối nay, lũ trên sông Ba tiếp tục xuống nhưng vẫn ở mức cao trên BĐ3.

Ngày hôm nay, lũ trên sông Kôn xuống dưới mức BĐ3, sông Krông Ana tiếp tục lên và ở dưới mức BĐ3, lũ trên sông sông Thu Bồn xuống dưới BĐ2.

Trong đêm nay, lũ trên sông Ba dao động ở mức cao trên BĐ3, lũ trên sông Kôn xuống dưới mức BĐ2, sông Krông Ana tiếp tục lên và ở mức BĐ3, lũ trên sông Thu Bồn xuống và ở trên mức BĐ1.

Cũng trong ngày và đêm nay, các sông khác ở Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục lên và ở mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia, sông Trà Khúc dao động ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến vận hành điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa.

Trung tâm tiếp tục cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 (rủi ro thiên tai rất lớn) tại khu vực tỉnh Phú Yên cũ, cấp 3 tại khu vực Gia Lai và Khánh Hoà. Huế - Quảng Ngãi rủi ro thiên tại cấp 1-2.

Miền Trung đang trải qua mùa dị thường, khốc liệt, trải dài gần như toàn bộ miền Trung. Trước đó, trong đợt mưa lũ từ 22/10 đến đầu tháng 11, trọng tâm mưa là Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi. Đợt mưa lũ từ 16/11 đến nay, trọng tâm mưa là khu vực từ Bình Định cũ đến Khánh Hoà. Ngay tại Ninh Thuận cũ (Nam Khánh Hoà), nơi khô hạn nhất cả nước cũng hứng chịu mưa lũ, ngập lụt diện rộng.

Ngoài ra, đêm 6/11, Bình Định và Phú Yên cũ còn hứng chịu cơn bão rất mạnh Kalmaegi gây gió cấp 10, giật cấp 13-14 trên đất liền.

Theo số liệu đến 18h tối qua, mưa lũ đã làm 19 người chết, mất tích, trong đó 14 người chết (Huế 1, Đà Nẵng 1, Khánh Hòa 9, Đắk Lắk 1, Gia Lai 2), 5 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 2, Khánh Hòa 2). Ngoài ra có 19 người bị thương ở Khánh Hòa.

Nguyễn Hoài
