Hai người ở một phường tử vong do mưa lũ tại Gia Lai

TPO - Tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai ghi nhận hai trường hợp tử vong trong đợt mưa lũ hai ngày qua.

Tối 19/11, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông, xác nhận trên địa bàn có 2 người tử vong trong đợt mưa lũ này.

Theo thông tin ban đầu, 2 nạn nhân xấu số là ông H.M.H (49 tuổi) và ông B.V.H (70 tuổi).

Ông H.M.H, mắc bệnh bại liệt, nằm một chỗ không đi lại được. Ngày 19/11 khi mưa lớn, nước lũ dâng lên ngập vào nhà, ông H. bị té xuống giường và bị đuối nước. Còn trường hợp ông B.V.H tử vong trong nước lũ chưa rõ nguyên nhân. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra.

Mưa lớn cùng với nước thượng nguồn đổ về khiến nhiều nơi khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai chìm trong biển nước.

Mưa lớn kéo dài từ đêm 18 đến ngày 19/11 đã khiến nhiều xã, phường khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai ngập nặng. Các lực lượng Công an, Quân đội và chính quyền địa phương đã xuyên đêm ứng cứu, di dời người dân ra khỏi vùng ngập lụt.

Cũng trong ngày 19/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Đ.T.C (SN 1967, khu phố 9, phường Quy Nhơn), nạn nhân trong vụ sạt lở khiến ngôi nhà bị vùi sập rạng sáng cùng ngày.