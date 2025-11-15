Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Phát hiện thi thể nam giới nổi trên mặt hồ ở Huế

Ngọc Văn
TPO - Một người đàn ông được phát hiện tử vong trên hồ nước tại xã Chân Mây – Lăng Cô (TP Huế) trong tình trạng mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm. Nguyên nhân tử vong hiện được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Sáng 15/11, thông tin từ UBND xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) cho biết, cơ quan chức năng vừa vào cuộc điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được phát hiện nổi trên hồ nước trong tình trạng mặc áo mưa, đầu đội mũ bảo hiểm.

Trước đó, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên mặt hồ tại thôn Thổ Sơn (xã Chân Mây – Lăng) nên trình báo cơ quan công an địa phương.

thi-the-nguoi-dan-ong.jpg
Người đàn ông được phát hiện trong tình trạng tử vong﻿ trên hồ nước, trên mình còn mặc áo mưa đỏ sẫm, đầu đội mũ bảo hiểm. Ảnh CTV

Nhận tin báo, Công an xã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Huế và Viện KSND khu vực 4 tổ chức khám nghiệm.

Nạn nhân được xác định là anh N.P.V. (40 tuổi, trú thôn Thủy Tụ, xã Chân Mây - Lăng Cô). Qua khám nghiệm ban đầu, trên cơ thể nạn nhân không có dấu vết thương tích và loại trừ khả năng tai nạn giao thông.

Nguyên nhân tử vong của nạn nhân hiện được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

