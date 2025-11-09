Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Tìm thấy thi thể du khách bị sóng cuốn trôi ở vùng biển Kê Gà

Thái Lâm
TPO - Ngư dân xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể du khách bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển Kê Gà.

Ngày 9/11, Đồn Biên phòng Tân Thành (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã tìm thấy thi thể du khách bị sóng cuốn trôi tại vùng biển Kê Gà sau hai ngày mất tích.

vung-bien-ke-ga-2-7436-5137.jpg
Khu vực biển Kê Gà, nơi du khách bị sóng cuốn trôi.

Sáng cùng ngày, trong lúc đánh bắt thủy sản cách bờ khoảng nửa hải lý, ông N.V.K. (49 tuổi, trú thôn Kê Gà, xã Tân Thành) phát hiện một thi thể trôi dạt trên biển và đang trong quá trình phân hủy. Sau đó, ông K. cùng các ngư dân đã đưa thi thể vào bờ và trình báo lực lượng chức năng.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là ông V.L.S. (44 tuổi, trú TPHCM), người mất tích vào sáng 6/11 khi đang tắm biển tại khu vực Kê Gà.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, công an xã Tân Thành đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Thái Lâm
