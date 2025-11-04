Nhận định Hà Nội FC vs PVF-CAND, 19h15 ngày 4/11: Tìm kiếm một cú hích

TPO - Nhận định bóng đá Hà Nội FC vs PVF-CAND, LPBank V.League 1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Vòng đấu thứ 10 có thể mang đến những thay đổi gì cho Hà Nội FC và PVF-CAND, 2 đội bóng đang chệch hướng cho tới thời điểm này?

Nhận định trước trận đấu Hà Nội FC vs PVF-CAND

Cả hai đội bước vào trận đấu trong một tình thế khó khăn: họ chỉ giành được tối đa 3 điểm sau 3 trận gần nhất và lần lượt xếp thứ 8 và 12. Ở vòng đấu trước, Hà Nội FC đã phải chịu thất bại nặng nề trước Hà Tĩnh (1-2), trong khi PVF-CAND bị CAHN đánh bại 2-0. Giờ đây, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tại sân vận động Hàng Đẫy, hai đội sẽ chiến đấu vì 3 điểm vô cùng quan trọng.

Hà Nội FC vẫn đang thi đấu thất thường với nhiều sai sót trong cách vận hành. Dấu ấn hiếm hoi của Hà Nội FC chỉ đến ở trận thắng Becamex TPHCM. Nhưng đó cũng là một thắng lợi vất vả. Nếu không có 2 tình huống tỏa sáng cá nhân của Hoàng Hên (ghi bàn và kiến tạo), Hà Nội FC chắc chắn không thể giành 3 điểm đầu tiên dưới triều đại mới. Sự cạnh tranh ở LPBank V.League 1 là rất khốc liệt: một sai lầm có thể khiến họ mất một vị trí ở nửa trên BXH.

Hà Nội FC vẫn chưa đạt kết quả tốt dưới thời HLV Kewell

Phong độ, lịch sử đối đầu Hà Nội FC vs PVF-CAND

Với PVF-CAND, tình hình còn đáng lo ngại hơn nhiều. Sau 9 lượt trận, CLB này chỉ giành được 7 điểm và có hiệu số bàn thắng bại âm, xếp thứ 3 từ dưới lên trên bảng xếp hạng. Ở lượt trận gần nhất, đội bóng này đã phải chịu thất bại dễ dàng 0-2 trên sân CAHN. PVF-CAND đã không thể tìm lại nhịp điệu thi đấu, và trận đấu thực sự là một kết quả đáng buồn đối với người hâm mộ.

Thành tích gần đây của PVF-CAND thật đáng quên. Đội bóng chỉ giành được 1 chiến thắng trong 9 trận gần nhất, và đó là trên sân nhà trước SLNA (2-1), một câu lạc bộ cũng đang lơ lửng trên khu vực xuống hạng.

Trong giai đoạn này, PVF-CAND đã gây thất vọng khi không thể lấy 3 điểm từ các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như HAGL, Đà Nẵng hay Thanh Hóa. Hàng thủ là vấn đề lớn nhất với PVF-CAND. Dù sở hữu những tuyển thủ U23 như Hiểu Minh, Anh Quân nhưng hệ thống phòng ngự của PVF-CAND nhìn chung vẫn rất yếu. Cùng với Becamex TPHCM, họ đang đứng cuối bảng về chỉ số phòng ngự với 16 bàn thua.

Trên sân khách, tình hình còn tệ hơn. Ở 4 trận đấu vừa qua, PVF-CAND đã phải nhận 3 thất bại. Tất cả những gì họ có chỉ là 1 điểm ít ỏi khi xa nhà. Đó là hành trang không đáng tin cậy để PVF-CAND mơ mộng vào tối nay.