Thể thao

Google News

Hà Nội Tasco Auto vô địch giải bóng chuyền hạng A, trở lại sân chơi Quốc gia 2026

Trọng Đạt

Bằng phong độ ấn tượng và tinh thần thi đấu kiên cường, Hà Nội Tasco Auto đã khép lại hành trình Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 một cách hoàn hảo, khi đánh bại Quảng Ninh 3-0 trong trận chung kết, qua đó lên ngôi vô địch và giành suất thăng hạng Giải bóng chuyền vô địch Quốc gia 2026.

1-4740.jpg

Trước đối thủ được đánh giá cân tài cân sức, các cô gái Thủ đô đã thể hiện bản lĩnh vượt trội. Sau khởi đầu có phần chậm nhịp, Hà Nội Tasco Auto nhanh chóng lấy lại thế trận, thi đấu chắc chắn và hiệu quả để giành chiến thắng thuyết phục với các tỷ số 25-23, 25-16 và 25-22.

Hàng chắn của Hà Nội hoạt động đầy kỷ luật, nhiều lần hóa giải thành công những pha tấn công uy lực của ngoại binh Sangacomo bên phía Quảng Ninh, khiến đối phương rơi vào thế bế tắc.

Ở mặt trận tấn công, các tay đập như Ánh Thảo, Lê Thùy Linh và ngoại binh Adora Anae thi đấu bùng nổ, liên tục ghi những điểm số quyết định. Đặc biệt, chuyền hai trẻ Vi Thị Yến Nhi gây ấn tượng với khả năng điều phối thông minh, phân phối bóng hợp lý, giúp lối chơi của Hà Nội trở nên mạch lạc và biến hóa.

3-1611.jpg

Chức vô địch hạng A là phần thưởng xứng đáng cho tập thể Hà Nội Tasco Auto - đội bóng thi đấu gắn kết, bản lĩnh và đầy khát vọng. Thành công này cũng đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của bóng chuyền nữ Hà Nội sau thời gian dài vắng bóng ở đấu trường cao nhất quốc gia.

Với thành tích vô địch và giành quyền lên hạng, Hà Nội Tasco Auto nhận thưởng 100 triệu đồng từ Liên đoàn Bóng chuyền TP. Hà Nội cùng 500 triệu đồng từ nhà tài trợ Tasco Auto, nguồn động viên lớn để đội bóng tiếp tục đầu tư, chuẩn bị cho mùa giải Vô địch Quốc gia 2026 đầy hứa hẹn.

Trọng Đạt
