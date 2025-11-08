Tìm kiếm du khách TP.HCM bị sóng cuốn mất tích ở biển Kê Gà

TPO - Hơn hai ngày qua, các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một du khách TP.HCM bị sóng lớn cuốn trôi khi tắm biển Kê Gà.

Chiều 8/11, Đồn Biên phòng Tân Thành (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết: Các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một nam du khách đến từ TP.HCM bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển tại khu vực thôn Kê Gà, xã Tân Thành.

Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm nạn nhân nhưng chưa có kết quả.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 6/11, du khách này cùng nhóm bạn ra tắm tại bãi biển Kê Gà (xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng) thì bất ngờ bị sóng cuốn trôi ra xa bờ.

Ngay khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Tân Thành đã huy động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng 1 ca nô và 2 tàu cá ngư dân địa phương cùng các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm trên vùng biển xảy ra sự việc.

Đến chiều 8/11, công tác tìm kiếm vẫn đang được các lực lượng chức năng triển khai liên tục trên biển và dọc bờ, nhưng hiện chưa có kết quả.