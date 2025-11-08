Hai ngư dân thoát chết sau khi bị nước lũ cuốn ra biển

TPO - Sau nhiều giờ trôi dạt giữa sóng lớn, hai thuyền viên ở xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk đã được cứu sống an toàn.

Ngày 8/11, lãnh đạo xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện sức khỏe cả hai thuyền viên bị sóng đánh trôi dạt ra biển đã hồi phục, ổn định.

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 7/11, tàu cá TG-93259 của anh Nguyễn Văn Tuấn (35 tuổi, trú khu phố Dân Phước, phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk), đang neo đậu tại khu vực lạch Vạn Củi (thôn Tiên Châu, xã Tuy An Đông) thì bất ngờ bị nước lũ từ thượng nguồn sông Kỳ Lộ đổ về mạnh, khiến dây neo đứt, tàu bị cuốn trôi ra biển.

Chiếc tàu cá bị lật úp.

Thấy tàu bị cuốn đi, hai thuyền viên Bùi Văn Hà (22 tuổi, trú xã Xuân Thọ) và Huỳnh Duy Tân (48 tuổi, trú phường Sông Cầu) dùng thúng bơi ra, leo lên tàu để khởi động máy đưa tàu trở lại bờ. Tuy nhiên, dòng nước xiết khiến phương tiện trôi đến cửa biển thôn Phú Hội, va vào ghềnh đá rồi bị sóng lớn đánh lật úp. Ông Tân nhảy xuống thúng bơi vào bờ nhưng bị sóng cuốn ra xa và mất tích. Còn anh Hà bám lại trên tàu gặp nạn.

Sau khi nhận được tin báo, Đại tá Trần Bình Hưng - Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đã chỉ đạo lực lượng cứu hộ, Công an xã Tuy An Đông và người dân tổ chức tìm kiếm.

Đến trưa 7/11, ngư dân phát hiện ông Tân trôi dạt tại vùng biển Vũng La, thôn Dân Phú 2, phường Sông Cầu và cứu sống. Còn anh Hà cũng được lực lượng cứu hộ tiếp cận, đưa vào bờ an toàn.