Bão số 13 quần thảo Gia Lai - Đắk Lắk: Cây đổ, tôn bay, đã có người tử vong

Gió mạnh hết đêm nay

Vào 19h tối nay, tâm bão đã đi vào đất liền khu vực tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk (Bình Định – Phú Yên cũ), gió mạnh từ cấp 6 trở lên ghi nhận từ khu vực Đà Nẵng đến Đắk Lắk. Một số nơi ghi nhận gió mạnh cấp 10, giật cấp 13, 14 như An Nhơn (Gia Lai) gió mạnh cấp 10, giật cấp 14, Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 9, giật cấp 13. Ngày hôm nay, khu vực từ Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to diện rộng, có nơi trên 170mm như trạm Xuân Sơn Nam (Đắk Lắk) 243mm, Đắk Pling (Gia Lai) 185mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 203mm.

Dự báo sau khi vào đất liền, bão di chuyển rất nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 30km, đi sâu vào đất liền Gia Lai - Quảng Ngãi và suy yếu dần. Đến 1h sáng 7/11, tâm bão sâu trên đất liền Gia Lai - Quảng Ngãi, suy yếu còn cấp 8, giật cấp 10. Sau đó bão di chuyển qua Nam Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7h sáng 7/11, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Lào với cường độ cấp 6, giật cấp 8. Trong ngày 7/11, áp thấp nhiệt đới di chuyển sang phía đông Thái Lan, suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.

Do ảnh hưởng của bão, trong đêm nay, trên đất liền từ Nam Đà Nẵng đến Đắk Lắk tiếp tục gió mạnh cấp 6-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía đông các tỉnh Quảng Ngãi-Gia Lai và phía bắc Đắk Lắk), giật cấp 14. Phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Bắc Đà Nẵng và Bắc Khánh Hòa gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ tối 6/11 đến hết ngày 7/11, Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 450mm. Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng thời gian này có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi mưa rất to trên 400mm. Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm. Trong hai ngày 7-8/11, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa phổ biến 50-150mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Nguyễn Hoài