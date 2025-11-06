Bão số 13 quần thảo Gia Lai - Đắk Lắk: Cây đổ, tôn bay, đã có người tử vong

Vào 19h tối nay, tâm bão đã đi vào đất liền khu vực tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk (Bình Định – Phú Yên cũ), gió mạnh từ cấp 6 trở lên ghi nhận từ khu vực Đà Nẵng đến Đắk Lắk. Một số nơi ghi nhận gió mạnh cấp 10, giật cấp 13, 14 như An Nhơn (Gia Lai) gió mạnh cấp 10, giật cấp 14, Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 9, giật cấp 13. Ngày hôm nay, khu vực từ Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to diện rộng, có nơi trên 170mm như trạm Xuân Sơn Nam (Đắk Lắk) 243mm, Đắk Pling (Gia Lai) 185mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 203mm.
Dự báo sau khi vào đất liền, bão di chuyển rất nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 30km, đi sâu vào đất liền Gia Lai - Quảng Ngãi và suy yếu dần. Đến 1h sáng 7/11, tâm bão sâu trên đất liền Gia Lai - Quảng Ngãi, suy yếu còn cấp 8, giật cấp 10. Sau đó bão di chuyển qua Nam Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Đến 7h sáng 7/11, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Lào với cường độ cấp 6, giật cấp 8. Trong ngày 7/11, áp thấp nhiệt đới di chuyển sang phía đông Thái Lan, suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.
Do ảnh hưởng của bão, trong đêm nay, trên đất liền từ Nam Đà Nẵng đến Đắk Lắk tiếp tục gió mạnh cấp 6-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía đông các tỉnh Quảng Ngãi-Gia Lai và phía bắc Đắk Lắk), giật cấp 14. Phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Bắc Đà Nẵng và Bắc Khánh Hòa gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.
Từ tối 6/11 đến hết ngày 7/11, Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 450mm. Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng thời gian này có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi mưa rất to trên 400mm. Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm. Trong hai ngày 7-8/11, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa phổ biến 50-150mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.
Nguyễn Hoài
Trương Định
Chiều tối 6/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống bão, di dời và bố trí điểm tránh trú cho người dân tại phường Quy Nhơn Bắc, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông), làm việc trực tiếp tại Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai để cập nhật tình hình, diễn biến bão.
Nhấn mạnh, thời điểm mưa bão nguy hiểm nhất từ 20h hôm nay đến 8h ngày mai. Trong giai đoạn này, mọi lực lượng phải trực chiến 24/24 giờ, tuyệt đối không rời vị trí, chuẩn bị phương tiện cứu hộ, phao cứu sinh và lực lượng cơ động tại chỗ.
Thăm điểm tránh trú của người dân phường Quy Nhơn Bắc, Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên các hộ dân đã được sơ tán, chia sẻ khó khăn khi phải rời nhà cửa, tài sản để đảm bảo an toàn. Phó Thủ tướng giao chính quyền địa phương bố trí đầy đủ đồ ăn, nước uống, đồng thời yêu cầu đặc biệt quan tâm tới người già, trẻ nhỏ, người ốm đau và phụ nữ mang thai.
Đến kiểm tra Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, Phó Thủ tướng lưu ý các cơ sở y tế, đặc biệt là bệnh viện điều trị bệnh nhân nặng, người già, người khuyết tật, phải bảo đảm nguồn điện, oxy, thuốc men và có phương án di chuyển khẩn cấp khi cần thiết.
Ngay sau khi quay trở lại Sở Chỉ huy tiền phương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp chủ trì cuộc họp với các địa phương Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa… các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.
Phó Thủ tướng lưu ý, theo dự báo, từ 20h-23h ngày 6/11 sẽ là thời điểm gió mạnh nhất và bão đổ bộ trực tiếp, đúng lúc triều cường dâng cao 2–3m, kết hợp với sóng lớn có thể đạt 7–9m. Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất, có nguy cơ nước biển xâm thực sâu vào khu dân cư ven bờ.
Tiền Lê
Khoảng 20h30 tối 6/11, đê ven biển tại tổ dân phố Thạch By 2 (phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) bị sóng lớn tràn qua, nước biển theo đó ùa vào khu dân cư.
Ngay sau khi nhận thông tin, ông Võ Thanh Hùng – Bí thư phường Sa Huỳnh và ông Nguyễn Viết Thanh – Chủ tịch UBND phường đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra. Hiện sóng biển tại khu vực này vẫn dâng cao, gió giật mạnh, nước đã tràn sâu vào nhiều nhà dân.
Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng túc trực xuyên đêm để ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân.
Ngọc Toàn
Chiều tối 6/11 tại các xã ven biển tỉnh Đắk Lắk, gió giật liên hồi, rít lên từng cơn kèm mưa. Theo ghi nhận, trên đường Hùng Vương (phường Tuy Hòa, Đắk Lắk), nhiều cây xanh bật gốc, đổ ngổn ngang chắn ngang mặt đường.
Từ 16h30 ngày 6/11, tỉnh cấm người dân ra đường tại các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão (trừ lực lượng làm nhiệm vụ); đồng thời cấm toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ trên tuyến từ xã Hòa Xuân đến xã Xuân Lộc.
Lực lượng công an, quân đội và chính quyền cơ sở được yêu cầu trực 24/24, chủ động phương tiện, vật tư, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn và giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống.
Công Hoan-Huỳnh Thủy-Phùng Quang
Vào khoảng 18 giờ, ngày 6/11, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 Kalmaegi, tại khu vực biển Sa Huỳnh, phường Sa Huỳnh, 1 trong số khu vực dự báo là tâm bão ở Quảng Ngãi, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tiếp tục bắn pháo hiệu để cảnh báo cho người dân và phương tiện đang nằm trong khu vực này.
Ngọc Toàn
Chiều tối 6/11, phường Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) mưa trút xối xả. Khu vực ven biển, gió vẫn rít liên hồi. Đây là địa bàn giáp ranh với tỉnh Gia Lai và được dự báo sẽ chịu sức gió rất lớn khi bão số 13 đổ bộ đất liền.
Đang “trực chiến” chỉ đạo công tác phòng chống bão, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh Nguyễn Viết Thanh cho biết, trước sức gió được dự báo rất mạnh, ngay từ sáng sớm nay, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán 600 hộ/3.000 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn. Đây là những hộ dân có nhà cửa không kiên cố và nằm ngay khu vực ven biển.
“Công tác di dời, sơ tán dân đến các cơ sở trường học, nhà văn hóa, trụ sở các cơ quan trên địa bàn phường... được triển khai từ 7h và hoàn thành lúc 14h hôm nay. Trong thời gian tránh trú bão, bà con sẽ được tiếp tế lương thực đầy đủ cho đến khi bão tan”, ông Thanh nói.
Tại Trường Mầm non Phổ Thạnh, một trong những nơi tập trung đông dân nhất, nhiều gia đình đã ổn định chỗ ngủ. Trong số đó có cụ Lê Thị Châu (92 tuổi, trú thôn Thạch Bi 2), vừa được con trai chở bằng xe máy đến nơi sơ tán.
“Cả đêm qua nghe gió thổi, trời mưa lớn mà không ngủ được. Sáng nay, cán bộ tới thông báo sơ tán, tôi gói ghém ít đồ rồi đi liền. Mừng lắm vì đã đến nơi an toàn”, cụ Châu kể. Không giấu được nỗi lo dù đã rời khỏi nhà, vợ chồng anh Lê Văn Tá (57 tuổi, trú thôn Thạch Bi 2) vẫn liên tục dõi mắt ra cửa, theo dõi từng cơn gió rít trong sân trường.
“Nhà chỉ hai vợ chồng nên sơ tán nhanh. Nhưng tôi vẫn nơm nớp lo cái nhà cấp 4 của mình không chịu nổi gió giật cấp 14. Dù đã chằng chống từ hôm qua, nhưng nghĩ tới cảnh nước gió ập vào, tôi không khỏi lo lắng”, anh Tá bộc bạch.
Trong khi đó, ở cảng Sa Huỳnh, hàng nghìn tàu thuyền chật kín, neo đậu sát nhau dưới chân cầu Thạnh Đức. Nhiều ngư dân vẫn túc trực gần tàu, bất chấp mưa to gió lớn, hướng đôi mắt lo âu về phía biển đen kịt.
“Cái thuyền là cần câu cơm của gia đình. Chúng tôi đã neo buộc chắc chắn, dùng đủ loại dây thừng, bao cát, nhưng vẫn ngại gió lớn quá thì mọi sự đề phòng cũng thành vô ích”, một lão ngư buồn giọng nói.
Ngọc Toàn
Tiền Phong TV
Chiều 6/11, giữa lúc cơn bão số 13 đang tiến gần, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn đã dẫn đầu Tổ công tác số 1 đi kiểm tra công tác phòng, chống tại các điểm xung yếu, từ khu dân cư Núi Chụt, xóm núi Thành Phát đến các khu vực dễ ngập lụt như cầu gỗ Phú Kiểng, cụm công nghiệp Đắc Lộc và Trường THCS Lương Định Của.
Tại hiện trường, ông Nguyễn Khắc Toàn cho biết, trước diễn biến phức tạp của bão số 13, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chủ động xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó theo cấp độ 3.
Trước đó (ngày 5/11), địa phương đã thành lập 5 đoàn công tác, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão tại các địa bàn xung yếu, trọng tâm và trọng điểm trên toàn tỉnh. Đồng thời triển khai 9 tổ công tác thường trực, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra do mưa bão, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và tài sản.
"Tỉnh Khánh Hòa thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” gồm: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Đặc biệt, chúng tôi kiên quyết không để người dân lưu trú tại các lồng bè, khu vực ven biển hoặc nơi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Mọi hoạt động ứng phó đều đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân lên trên hết", ông Toàn khẳng định.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tỉnh này đã lên kịch bản sơ tán 6.412 hộ dân, với 24.883 nhân khẩu tại các khu vực ven biển và xung yếu, đảm bảo nơi trú tránh và lương thực, thực phẩm. Tính đến 12 giờ ngày 6/11, toàn bộ 163 phương tiện ven bờ với 1.131 lao động đã được yêu cầu hoàn thành việc quay về nơi tránh trú an toàn.
Hơn 8.300 lao động tại 3.782 lồng bè nuôi trồng thủy sản đã được tuyên truyền, sơ tán lên bờ. Bên cạnh đó, 53 hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã được chỉ đạo vận hành điều tiết xả lũ phù hợp để đảm bảo an toàn công trình và hạ du, với dung tích đang ở mức 77%.
Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa thông tin, bão số 13 kèm mưa lớn sẽ khiến mực nước các sông suối đạt mức báo động 2 đến báo động 3. Riêng sông Cái Nha Trang có thể đạt mức báo động 1 đến báo động 2, đỉnh lũ dự kiến xuất hiện vào ngày 7/11. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh.
Thanh Thanh
Do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, nhiều đoạn bờ biển Hội An bị sạt lở nghiêm trọng. Sóng lớn đã ăn sâu vào đất liền, tạo thành những vách đứng cao gần 5m, uy hiếp nhiều công trình du lịch và hạ tầng ven biển.
Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền và người dân địa phương khẩn trương đắp kè, gia cố bờ biển bằng bao cát nhằm hạn chế tác động của sóng lớn, triều cường.
Ghi nhận của phóng viên, ngày 6/11, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 885 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng) gấp rút vận chuyển, chất đầy từng bao cát để dựng bờ kè tạm, ứng phó với bão số 13 đang tiến gần bờ.
Duy Quốc
Trương Định
Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho hay, tại phường Quy Nhơn lúc 9h sáng 6/11, một người dân trong lúc leo lên mái nhà chằng chống mái tôn, ứng phó bão số 13, bị trượt chân, rơi xuống nhà bên cạnh. Gia đình đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai để điều trị.
Cũng theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, từ chiều 6-11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt. như các xã Vân Canh, Canh Vinh, Canh Liên, An Lão, An Toàn,....
Riêng khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm/đợt.
Trong chiều 6/11, qua ghi nhận của Tiền Phong, trên một số tuyến đường ở Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam,… đã xảy ra tình trạng cây cối gãy, bật gốc ngã đổ.
Trương Định - Tiền Lê
Vào 16h chiều nay (6/11), tâm bão chỉ còn cách bờ biển Quy Nhơn của tỉnh Gia Lai 90km về đông đông nam. Với tốc độ 25-30km/h, dự báo khoảng 19-20h tối nay, tâm bão sẽ bắt đầu vào đất liền.
Cường độ đổ bộ khoảng cấp 12-13, giật cấp 15-16, là cơn bão mạnh nhất đổ bộ từ đầu năm. Ngày hôm nay, mưa lớn đã bao trùm suốt từ khu vực phía nam TP Huế đến Lâm Đồng, nhiều nơi đã xuất hiện mưa rất to trên 100mm như trạm Đỉnh Bạch Mã (Huế) 111.2mm, trạm Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 111.6mm, trạm Tường Sơn (Gia Lai) 110.2mm, trạm Phú Lạc (Đắk Lắk) 132.8mm, trạm Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 103.4mm.
Nguyễn Hoài
Ghi nhận của PV lúc 16h30, tại biển Sa Huỳnh (phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) biển động dữ dội, rất mạnh, sóng biển hiện tương đương cấp 9 giật cấp 11, cuồn cuộn dội vào bờ, tung bọt trắng xóa.
ở Với phương châm 4 tại chỗ, ứng phó nhanh, từ 6h sáng nay phường Sa Huỳnh đã di dời hàng ngàn người dân đến 65 điểm tránh trú tập trung trên địa bàn phường. Đến 11 giờ trưa nay, phường Sa Huỳnh đã cơ bản di dời người dân đến tránh trú tại các trường học, nhà văn hóa. Tại các nơi tránh trú bão UBND phường Sa Huỳnh đã bố trí đầy đủ chỗ ở, nước uống, cơm nóng. Không có hộ dân phải đói, rét do bão.
Còn tại đặc khu Lý Sơn đang có gió cấp 10
Lúc 16h30, trao đổi nhanh với PV, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết, hiện trên đặc khu có mưa rất lớn, gió đang ở cấp 10, sóng biển dữ dội.
Đến nay, các lực lượng xung kích, lực lượng vũ trang trên địa bàn đặc khu đã phối hợp với các thôn trên địa bàn đã hỗ trợ, giúp người dân chằng chống, gia cố nhà cửa cho khoảng hơn 200 ngôi nhà. Công tác vận động, di dời 132 hộ/250 khẩu đến ở xen ghép các nhà kiên cố gần bên đến 11h ngày 06/11/2025 đã hoàn thành.
Nguyễn Ngọc
Chiều 6/11, các khu vực ven biển thuộc phía Đông tỉnh Đắk Lắk bắt đầu xuất hiện mưa to, gió lớn.
Trước tình hình đó, đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk dẫn đầu đã đi thực tế, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 13.
Theo ghi nhận của phóng viên, đoàn công tác UBND tỉnh Đắk Lắk do ông Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – đang kiểm tra các xã ven biển (thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ).
CÔNG HOAN – PHÙNG QUANG
Chiều 6/11, ghi nhận của Tiền Phong, tại khu vực bãi biển Quy Nhơn, Gia Lai, từng đợt sóng biển dâng cao, cuộn mạnh, liên tiếp ập vào bờ, nuốt trọn dải cát vàng vốn đông người tắm và dạo mát mỗi ngày.
Dự báo bão số 13 đổ bộ sớm hơn với cường độ rất mạnh, Gia Lai thực hiện lệnh cấm người dân ra khỏi nhà từ 16h, xe cộ dừng lưu thông trên đường lúc 17h.
Trưa 6/11, Thủ tướng đã có công điện khẩn yêu cầu các địa phương tổ chức sơ tán, di dời triệt để dân cư tại các khu vực không bảo đảm an toàn. Tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp.
Các địa phương như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Huế, Đắk Lắk, đã xây dựng, kích hoạt các kịch bản để ứng phó với bão số 13.
PV
Tại khu vực phía nam Quảng Ngãi mưa bắt đầu to kèm gió mạnh dần.
Để ứng phó với bão, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cũng đã di dời, sơ tán người dân ở các vùng trũng, thấp, nguy cơ xảy ra sạt lở đến nơi tránh trú an toàn, mọi công tác ứng phó bão hiện đã hoàn tất.
PV
Lúc 15 giờ chiều 6/11, bão số 13 đang cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam. Nhiều nơi gió bắt đầu rít mạnh, mưa lớn, sóng biển rất cao.
Ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết hiện gió trên đặc khu đang ở cấp 10. Chính quyền đặc khu đã hoàn tất việc di dời người dân ở vùng trũng, vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.
PV
Chiều 6/11, tại đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bắt đầu có mưa to, gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7, có lúc đạt cấp 9. Sóng biển liên tục dâng cao, bọt tung trắng xóa vào bờ kè và khu vực cảng.
Mưa to, gió lớn, người dân đã chủ động chằng chống nhà cửa, hạn chế ra ngoài đường.
Lực lượng biên phòng, công an, quân sự và chính quyền đặc khu đang túc trực 100% quân số, kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở. Đồng thời đã hoàn thành việc triển khai công tác di dời 130 hộ dân ở vùng ven biển nguy hiểm, nhà không kiên cố đến đến nơi an toàn.
Tại khu neo trú tàu thuyền An Hải, hàng trăm tàu cá của ngư dân đã được neo đậu an toàn. Hiện, chính quyền đặc khu tiếp tục phát cảnh báo, khuyến cáo người dân tuyệt đối không được ở trên tàu thuyền và lồng bè nuôi thủy sản; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Hiện tại, mưa và gió vẫn tiếp tục gia tăng, toàn bộ hệ thống phòng chống thiên tai của đặc khu đang được kích hoạt ở mức cao nhất để chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của bão số 13.
Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy cho biết, địa phương đã di dời các hộ gia đình nhà có nguy cơ bị sập đổ đến xen kẽ ở chung với các gia đình có nhà kiên cố và đến nơi tránh trú an toàn. Bố trí các lực lượng chức năng, cũng như các điều kiện lo ăn ở, hậu cần phục vụ cho người dân.
Hoãn tất cả các cuộc họp, hội nghị chưa cần thiết tập trung ứng phó bão
Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của bão số 13, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy các xã, phường, đặc khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó bão.
Theo đó, yêu cầu nắm chắc tình hình, diễn biến của cơn bão để chủ động chỉ đạo triển khai các phương án ứng phó kịp thời, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, kịp thời sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ lụt, sạt lở, lũ ống, lũ quét... nơi dễ bị cô lập, chia cắt.
Hoãn tất cả các cuộc họp, hội nghị chưa cần thiết trong thời gian cơn bão tác động đến tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó; Bí thư Đảng ủy các xã, phường, đặc khu trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống bão tại địa bàn phụ trách, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác ứng phó mưa, lũ lụt, sạt lở đất trên địa bàn.
Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, ý thức, kỹ năng ứng phó với bão, hướng dẫn nhân dân di dời, sơ tán, chằng chống nhà cửa theo phương thức “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, đảm bảo tất cả người dân đều thường xuyên nắm được thông tin, chủ động phòng, chống bão.