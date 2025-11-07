Bão số 13 Kalmaegi khiến 5 người chết, hơn 2.500 nhà hư hỏng

TPO - Theo báo cáo nhanh sáng sớm nay (7/11), bão số 13 Kalmaegi khiến 5 người chết, 52 ngôi nhà bị sập và hơn 2.500 nhà tốc mái, hư hỏng. Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp cho Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Ngãi 80 tỷ đồng.

Tối qua, bão Kalmaegi đã đổ bộ đất liền khu vực Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Một số trạm đo đã ghi nhận gió mạnh cấp 10, 11, giật cấp 13,14 vào tối qua.

Đêm qua, sau khi đi sâu vào đất liền, bão số 13 đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới. Sáng sớm nay (7/11), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực hạ Lào, sau đó tan dần.

Do ảnh hưởng của bão từ sáng qua đến sáng sớm nay, mưa lớn xảy ra từ Huế đến Đắk Lắk với lượng mưa phổ biến từ 150-280mm, có nơi trên 350mm.

Một số trạm có lượng mưa lớn như Đỉnh Bạch Mã (Huế) 396mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 312mm, Chư Răng (Gia Lai) 393mm, Đăk Pling (Gia Lai) 313mm, Đập Tràn (Đắk Lắk) 504mm, Xuân Lâm (Đắk Lắk) 285mm. Trong sáng nay, mưa giảm nhanh.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, lũ thượng lưu sông Ba (Gia Lai, Đắk Lắk) đêm qua lên trên mức BĐ3, hạ lưu trên BĐ3, lũ sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) đạt đỉnh trên BĐ3 và đang xuống chậm, lũ các sông ở Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa dao động ở mức BĐ2. Dự báo hôm nay (ngày 7/11) lũ trên các sông sẽ xuống dưới BĐ1 (ngoại trừ hạ lưu sông Ba).

Bão Kalmaegi đã khiến 5 người thiệt mạng, trong đó Đắk Lắk có 3 người, Gia Lai 2 người. Ngoài ra, 6 người bị thương. Các trường hợp thiệt mạng chủ yếu do sập nhà và sập mái nhà.

Do ảnh hưởng của gió mạnh, 52 nhà bị sập, Gia Lai chịu thiệt hại nặng nhất với 43 nhà bị sập, Đắk Lắk là 9 nhà. Bên cạnh đó, 2.593 nhà bị tốc mái, hư hỏng, chủ yếu ở Gia Lai (Bình Định cũ), 9 tàu cũng bị sóng đánh chìm trong bão. Đây là số liệu thiệt hại ban đầu, các địa phương đang tiếp tục cập nhật.

Cảnh tượng tan hoang sau bão tại Gia Lai (Bình Định cũ), nơi tâm bão đi qua.

Trước thiệt hại do bão Kalmaegi gây ra, Thủ Tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng cho ba tỉnh Quảng Ngãi (20 tỷ đồng), Đắk Lắk (30 tỷ đồng) và Gia Lai (30 tỷ đồng). Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam hỗ trợ các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Gia Lai mỗi tỉnh 10 tỷ đồng.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Kalmaegi là cơn bão rất mạnh nhưng nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan, thiệt hại đã được giảm nhẹ, thấp hơn rất nhiều so với các cơn bão có cường độ tương đương trong quá khứ đã đổ bộ vào khu vực.

Những ngày tới, các Bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp khắc phục nhanh hậu quả của bão, ưu tiên các trường học, bệnh viện, nhà cửa của nhân dân bị sập, đổ, hư hỏng; đảm bảo không để nhân dân bị đói, không có chỗ ở, không được chăm sóc y tế, học sinh không có trường học.

Bên cạnh đó, khẩn trương khắc phục các sự cố về đê điều, hồ đập, khắc phục nhanh và hiệu quả vụ việc tàu Star Bueno bị mắc cạn tại vùng biển Dung Quất (Quảng Ngãi).