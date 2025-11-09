Phát hiện thi thể người đàn ông úp mặt dưới ruộng

TPO - Người dân xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông nằm úp mặt dưới ruộng, cách nhà khoảng 100m.

Ngày 9/11, lãnh đạo UBND xã Hàm Kiệm (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận: Các lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong được phát hiện dưới ruộng ở thôn Phú Sung.

Trước đó, vào khoảng 6h30 cùng ngày, người dân thôn Phú Sung (xã Hàm Kiệm) tá hỏa phát hiện thi thể nam giới nằm úp mặt dưới ruộng. Sau đó danh tính được xác định là ông T. (SN 1977, trú thôn Phú Sung), vị trí tử vong cách nhà nạn nhân chỉ khoảng 100m.

Theo người nhà, chiều 8/11, ông T. đi nhậu tại nhà người thân, sau đó được chở về đến đầu đường rồi đi bộ lội nước để vào nhà. Thời điểm đó, nước sông dâng cao nên khu vực này ngập sâu hơn 1m. Đến sáng hôm sau, người dân phát hiện ông T. đã tử vong.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong.