Pháp luật

Phát hiện 3 người tử vong trong phòng trọ tại Đồng Tháp

Chúc Trí - Thịnh Tiến
TPO - Trưa 8/11, công an xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành phong tỏa và khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của 3 người trong phòng trọ.

Theo đó, vào sáng 8/11, bạn học của nữ sinh đang học lớp 7 tìm đến phòng trọ cho thuê tháng nằm khuất trong con hẻm ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp để tìm bạn. Do trước đó các nữ sinh này không thấy bạn đi học nên nhiều lần gọi điện thoại để tìm kiếm nhưng không thấy bạn nghe máy. Khi đến đây nhiều người phát hiện cửa phòng trọ đóng kín, bên trong có mùi xăng bốc lên.

z7201811329762-44d16cc0cd5102037ea87b4d85c364d6.jpg
Khu vực nơi 3 người tử vong trong phòng trọ.

Khi chủ phòng trọ và nhiều người tiếp cận hiện trường phát hiện người đàn ông nằm trên nền gạch còn người phụ nữ nằm trên nệm. Qua kiểm tra thì 2 người này đã tử vong. Tiếp tục tìm kiếm xung quanh thì phát hiện nữ sinh lớp 7 đang nằm trên gác cũng đã tử vong. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, công an xã Tân Hương kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Qua tìm hiểu, người đàn ông và người phụ nữ ở địa phương khác đến thuê phòng trọ tháng để sinh sống và cả hai người cùng phụ việc ở vựa dừa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Chúc Trí - Thịnh Tiến
