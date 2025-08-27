Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ, nghi ngạt khói than

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 26/8, chủ khu nhà trọ trên đường số 8, phường Thủ Đức (TPHCM) phát hiện anh L.M.Tr. (23 tuổi, quê Bình Định) đã tử vong bất thường trong phòng.

Theo thông tin ban đầu, anh Tr. thuê phòng tại đây và nhiều ngày liền không ra ngoài.

img-5124.jpg
Khu phố nơi xảy ra vụ việc


Đến khoảng 20 giờ ngày 26/8, thấy cửa phòng khóa kín suốt hai ngày không có động tĩnh, chủ trọ gọi cửa nhưng không ai trả lời. Nghi có sự cố, người này phá cửa xông vào và phát hiện nam thanh niên nằm bất động dưới nền nhà.

Lực lượng y tế được huy động đến nhưng xác định nạn nhân đã tử vong. Công an phường Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM nhanh chóng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Tại phòng trọ, cơ quan chức năng ghi nhận căn phòng bịt kín các lỗ thông hơi, bên trong có một lò nướng than vẫn còn dấu vết sử dụng. Nhận định ban đầu cho thấy nạn nhân có thể tử vong do ngạt khói.

Đến rạng sáng 27/8, thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài. Hiện nguyên nhân cái chết đang tiếp tục được công an điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
#Nam sinh #Tử vong #Ngạt khói than #Công an #TPHCM #Thủ Đức #Khám nghiệm tử thi

Xem thêm

Cùng chuyên mục