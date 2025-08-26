Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Giải cứu 3 người Hàn Quốc bị nhóm lừa đảo giam lỏng đòi 4,5 triệu Won

Hương Chi - Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ba người mang quốc tịch Hàn Quốc tìm việc làm trên mạng xã hội và được đưa sang Việt Nam, nhưng khi tới nơi đã bị giam lỏng. Công an xác định, kẻ cầm đầu là đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc.

Ngày 26/8, Công an TPHCM cho biết đã giải cứu thành công 3 người nước ngoài bị nhóm đối tượng giam lỏng. Các đối tượng liên quan đã bị bắt tạm giam để điều tra.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó Công an phường Lái Thiêu (TPHCM) tiếp nhận thông tin từ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam về việc 3 công dân Hàn Quốc bị giữ trái pháp luật.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Lái Thiêu phối hợp đơn vị nghiệp vụ có liên quan xác định các nạn nhân bị giữ tại chung cư Emerald Golf View (phường Lái Thiêu).

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ tại chung cư kể trên và bắt quả tang 2 đối tượng đang giữ 3 người Hàn Quốc bên trong.

bbb.png
Luo Shenghua được xác định là kẻ cầm đầu

Bước đầu công an xác định, Luo Shenghua (tên gọi khác là Nam, quốc tịch Trung Quốc) là đối tượng cầm đầu. Trước đó, các nạn nhân có nhu cầu tìm việc làm và họ được một tài khoản trên mạng xã hội hứa hẹn đưa sang Việt Nam làm việc với thu nhập cao; chỉ cần gửi ảnh hộ chiếu, các đối tượng sẽ chuẩn bị vé máy bay và đón tận nơi.

Các nạn nhân đồng ý và nhập cảnh Việt Nam từ ngày 14/8/2025 qua sân bay Tân Sơn Nhất và bị đưa về khách sạn, sau đó tiếp tục bị đưa về căn hộ tại chung cư Emerald Golf View ở phường Lái Thiêu.

Tại đây, Luo Shenghua cùng đồng bọn yêu cầu các nạn nhân bán tài khoản ngân hàng hoặc bồi thường “chi phí” với tổng số tiền 4,5 triệu Won (khoảng hơn 80 triệu đồng) thì mới được đưa về Hàn Quốc.

Luo Shenghua đã chỉ đạo và thuê các đối tượng Vòng Quang Tuấn (SN 1984, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Thành Phúc (SN 1987, ngụ Cần Thơ) và Lê Văn Kiểu (SN 2000, ngụ Cà Mau) đến căn hộ để trực tiếp giám sát. Các đối tượng này được hứa trả công từ 500.000 - 1.000.000 đồng/người/ngày.

Luo Shenghua là đối tượng chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo việc khống chế, yêu cầu trả tiền và thuê người giám sát; Vòng Quang Tuấn giúp sức tích cực, trực tiếp tìm và bố trí người canh giữ; Nguyễn Thành Phúc và Lê Văn Kiểu biết rõ hành vi sai trái nhưng vẫn tham gia nhằm hưởng lợi.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng gồm Luo Shenghua, Vòng Quang Tuấn, Nguyễn Thành Phúc, Lê Văn Kiểu về tội “Giữ người trái pháp luật”. Đồng thời, truy xét, bắt các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định.

Công an TPHCM tiếp tục phối hợp Công an các tỉnh, thành mở rộng điều tra, làm rõ đường dây đưa người nước ngoài vào Việt Nam với thủ đoạn lừa đảo, cưỡng ép với phương thức hoạt động tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

Hương Chi - Nguyễn Dũng
#giải cứu #công an #chung cư #giam lỏng #Lái Thiêu #Hàn Quốc #việc làm #Trung Quốc #cầm đầu #TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục