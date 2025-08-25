Hàng trăm người sập bẫy lừa 'bao đậu' sát hạch giấy phép lái xe

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nguyễn Thành
TPO - Đối tượng Nguyễn Văn Tân sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội zalo, facebook đăng bài quảng cáo với nội dung tìm học viên đăng ký học lái xe cam kết "bao đậu" lý thuyết và thực hành để nhận tiền cọc của hàng trăm người rồi chiếm đoạt.

Ngày 25/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tân (21 tuổi; trú xã Xuân Mai, TP Hà Nội) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt đối với Nguyễn Văn Tân

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao xác minh làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Tân sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội Zalo, Facebook đăng bài quảng cáo với nội dung tìm học viên đăng ký học lái xe hạng A, A1, B1, C....

Với chiêu trò, cam kết "bao đậu" thực hành và lý thuyết thầy lái xe "rởm" này đã đưa ra mức phí đặt cọc ban đầu từ 1-2 triệu đồng cho những người có nhu cầu học bằng lái.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền đặt cọc của các bị hại, Tân lập tức thu hồi tin nhắn và chặn liên lạc.

Quá trình điều tra ban đầu, Công an TP Đà Nẵng đã xác định Tân đã thực hiện thành công 100 lượt lừa đảo với số tiền gần 200 triệu đồng, với số lượng bị hại khoảng 100 người.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Thành
