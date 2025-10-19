Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Điều tra vụ người đàn ông tử vong trong phòng trọ ở TP.HCM

Nguyễn Dũng
TPO - Người dân phát hiện mùi hôi bất thường trong khu trọ ở phường Bình Tân (TP.HCM) nên đến kiểm tra và phát hiện một người đàn ông trung niên đã tử vong trong phòng trọ.

Ngày 19/10, Công an phường Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong trong phòng trọ tại hẻm 399 đường Bình Thành, phường Bình Tân.

tv.png
Xe của lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường

Theo thông tin ban đầu, chiều 18/10, một số người dân sinh sống trong khu trọ ngửi thấy mùi hôi lạ phát ra từ một căn phòng nên đi kiểm tra. Khi đến gần, họ xác định mùi hôi xuất phát từ phòng trọ của một người đàn ông trung niên thuê ở nên đã báo cho chủ trọ và cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tiến hành kiểm tra bên trong phòng và phát hiện người đàn ông đã tử vong.

Theo người dân địa phương, người đàn ông này khoảng 40–50 tuổi, làm nghề chạy xe ôm công nghệ và mới thuê phòng tại khu trọ được vài tháng. Gần đây, mọi người không thấy ông ra ngoài nhiều ngày, đến khi phát hiện vụ việc thì thi thể đã bốc mùi.

Công an phường Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân tử vong.

Danh tính người đàn ông hiện chưa được công bố.

Đến trưa 19/10, công tác khám nghiệm hiện trường cơ bản hoàn tất. Công an TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân tử vong, đồng thời xác minh nhân thân, mối quan hệ và các dấu hiệu bất thường liên quan đến vụ việc.

