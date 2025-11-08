Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể phân hủy trong hồ chứa nước

Thái Lâm
TPO - Ngửi thấy mùi hồi nồng nặc và tiến lại gần, người dân ở xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng bàng hoàng phát hiện một thi thể đang phân hủy mạnh nổi trên hồ chứa nước.

Chiều 8/11, người dân xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh dưới hồ chứa nước trên địa bàn.

img-78601-1369.jpg
Hồ chứa nước nơi xảy ra sự việc.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h ngày 8/11, người dân ở xã Tân Lập đi ngang khu vực hồ trên thì ngửi thấy mùi hôi nồng nặc. Tiến lại gần, người dân bàng hoàng phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước liền báo cho chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Lập phối hợp các đơn vị chức năng phong tỏa hiện trường, tiến hành trục vớt thi thể. Bước đầu xác định, thi thể mặc quần dài, áo thun và khoác áo ngoài, đã phân hủy nặng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thái Lâm
#hồ chứa nước #xã Tân Lập #thi thể phân huỷ #phát hiện #Lâm Đồng

