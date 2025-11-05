Công an điều tra vụ thi thể bé trai trong túi bạt ven đường ở Ninh Bình

TPO - Chiều 5/11, Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra, làm rõ vụ việc thi thể một bé trai được phát hiện trong túi đựng đồ bỏ lại ven đường Trần Quang Khải, phường Nam Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, một người dân khi đi qua khu vực gần cổng Trường Tiểu học Ninh Sơn, phường Hoa Lư phát hiện một túi bạt màu xanh bị bỏ lại bên lề đường Trần Quang Khải có dấu hiệu bất thường.

Khi mở ra kiểm tra, người này bàng hoàng phát hiện thi thể một bé trai bên trong nên lập tức hô hoán và trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an phường Nam Hoa Lư nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức bảo vệ khu vực phát hiện thi thể, đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Ninh Bình để phối hợp điều tra.

Đến khoảng 14h10, lực lượng chức năng đã phong tỏa một đoạn dài khoảng 100m trên đường Trần Quang Khải, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các dấu vết phục vụ công tác điều tra.

Ghi nhận của PV cho thấy, khu vực phát hiện thi thể nằm trên đoạn đường vắng, không có nhà dân sinh sống, chủ yếu là khu đất trống, ít người qua lại.

Công an tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương làm rõ danh tính nạn nhân, nguyên nhân tử vong và truy tìm người có liên quan đến vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này.