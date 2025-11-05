Khởi tố 17 bị can liên quan sai phạm trong xuất khẩu sầu riêng

TPO - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố 17 bị can liên quan đến vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (Retaq), Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy cùng một số tổ chức, doanh nghiệp khác.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an, quá trình điều tra cho thấy trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu sầu riêng thời gian qua, xuất hiện tình trạng mua bán mã vùng trồng, mua bán giấy kiểm nghiệm chất lượng, cùng nhiều hành vi vi phạm quy định về kế toán và quản lý chất lượng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản Nhà nước và ảnh hưởng uy tín của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Các hành vi sai phạm này không chỉ làm biến dạng thị trường xuất khẩu, khiến sầu riêng không rõ nguồn gốc, không đạt chuẩn, mà còn làm suy giảm sức cạnh tranh của trái cây Việt Nam, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc, thị trường xuất khẩu chủ lực của ngành hàng này.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 3/11/2025, C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nêu trên, đồng thời khởi tố 17 bị can liên quan tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (Retaq), Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy cùng một số tổ chức, doanh nghiệp khác.

Trong đó: 7 bị can bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ” (Điều 354 Bộ luật Hình sự), gồm: Trần Đăng Ninh, Giám đốc Retaq; Nguyễn Mạnh Duy, nhân viên Retaq; Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch HĐTV Công ty NhoNho; Đinh Hoàng Thiện, Giám đốc Công ty NhoNho; Lê Sỹ Nghị, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty NhoNho; Nguyễn Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty NhoNho; Vũ Đức Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần Scitech.

﻿ Các bị can (từ trái qua phải): Trần Đăng Ninh; Nguyễn Mạnh Duy; Hoàng Bá Nghị.

Các bị can (từ trái qua phải): Đinh Hoàng Thiện; Lê Sỹ Nghị; Nguyễn Trường; Vũ Đức Hải.

4 bị can bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ” (Điều 364 Bộ luật Hình sự): Nguyễn Thị Yến Nhi, Giám đốc Chi nhánh 3, Công ty Trái cây Thủy; Hà Thị Thủy, Giám đốc Công ty Thảo Nguyên Hà Giang; Đỗ Ngọc Trung, Giám đốc Công ty Đức Phúc; Vũ Thành Trung, Giám đốc Công ty JiuYi.

Các bị can (từ trái qua phải): Nguyễn Thị Yến Nhi; Hà Thị Thuỷ; Đỗ Ngọc Trung; Vũ Thành Trung

Bị can, bà Lê Thị Bích Thủy, Giám đốc Công ty Trái cây Thủy, bị khởi tố về 2 tội danh: “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Lê Thị Bích Thuỷ.

3 bị can bị khởi tố về tội “Môi giới hối lộ” (Điều 365 Bộ luật Hình sự): Ngô Thị Lụa, Giám đốc Công ty Tân Hoàng Linh; Đoàn Thị Xuân; Vũ Quang Phúc, thành viên Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk.

Các bị can (từ trái qua phải): Ngô Thị Lụa; Đoàn Thị Xuân; Vũ Quang Phúc.

Bị can, Võ Phương Hoàng, kế toán Công ty Trái cây Thủy, bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Võ Phương Hoàng.

Bị can, Phạm Thành Trí, bị khởi tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” (Điều 366 Bộ luật Hình sự).

Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam 14 bị can và áp dụng biện pháp “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với 3 bị can gồm Đỗ Ngọc Trung, Vũ Quang Phúc và Nguyễn Thị Yến Nhi.

Các quyết định và lệnh tố tụng nói trên đã được Viện KSND Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật.

Mở rộng điều tra, thu hồi tài sản Nhà nước

Hiện C03 đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, đồng thời mở rộng điều tra các cá nhân, tổ chức có liên quan; xác minh dòng tiền, truy tìm và phong tỏa tài sản, nhằm thu hồi triệt để tài sản Nhà nước bị thất thoát.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là vụ án có tính chất phức tạp, liên quan nhiều cá nhân, doanh nghiệp, trong đó có cả hành vi cấu kết, lợi dụng chức vụ và danh nghĩa hiệp hội ngành hàng để trục lợi.

Việc khởi tố, điều tra vụ án được xem là bước đi cứng rắn nhằm lập lại trật tự trong hoạt động xuất khẩu nông sản, bảo vệ uy tín của nông sản Việt Nam, đặc biệt là mặt hàng sầu riêng, đang được kỳ vọng trở thành ngành hàng tỷ đô trên thị trường Trung Quốc và thế giới.