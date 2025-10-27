Tin mới về sầu riêng Đắk Lắk sau ‘cú sốc’ tắc gần 2.000 container

TPO - Sau sự cố gần 2.000 container sầu riêng bị ách tắc, thị trường tại Đắk Lắk đang dần ổn định dù giá có giảm. Vụ việc cũng là lời cảnh báo về sự lỏng lẻo trong chuỗi liên kết ngành hàng.

Liên quan đến vụ gần 2.000 container sầu riêng bị ách tắc do các phòng kiểm nghiệm xuất khẩu tạm dừng hoạt động, ngày 27/10, ông Lê Anh Trung - Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk - đã thông tin về tình hình hiện tại.

Ông Trung cho biết, sau khi hiệp hội gửi công văn kiến nghị ngày 23/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã họp khẩn ngày 24/10 để tháo gỡ khó khăn. Đến nay, các kết quả xét nghiệm tồn đọng đã được xử lý, dự kiến các phòng xét nghiệm sẽ sớm tiếp nhận mẫu mới.

Việc kiểm nghiệm là khâu bắt buộc trước khi sầu riêng được xuất khẩu.

Ông Trung nhấn mạnh, để tránh tái diễn tình trạng này, ngành sầu riêng phải chuyển sang quản trị theo chuỗi, gắn trách nhiệm giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và đơn vị kiểm nghiệm. Chỉ khi các bên liên kết chặt chẽ, việc kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm mới được đảm bảo, giúp ngành hàng phát triển ổn định và có uy tín.

Ông Trung cũng thông tin, cả nước hiện có khoảng 24 phòng xét nghiệm, nhưng chỉ hai đơn vị đủ năng lực kiểm tra chỉ tiêu vàng ô và cadimi - yếu tố bắt buộc trong xuất khẩu sầu riêng. Do đó, cần rà soát lại hệ thống phòng xét nghiệm, đồng thời gắn kết các đơn vị này vào chuỗi sản xuất - xuất khẩu để nâng cao hiệu quả.

Sau sự cố trên, nhiều doanh nghiệp lớn bày tỏ mong muốn trở thành “đầu chuỗi” liên kết. Tuy nhiên, ông Trung cho rằng cần thêm cơ chế, chính sách phù hợp và sự vào cuộc của chính quyền địa phương để bảo vệ và vận hành các chuỗi sản xuất một cách bền vững.

Hoạt động thu mua, xuất khẩu sầu riêng ở Đắk Lắk đang dần ổn định.

Tại Đắk Lắk, sau sự cố hơn 2.000 container sầu riêng bị ùn ứ do các phòng xét nghiệm tạm ngưng hoạt động, hoạt động thu hoạch và tiêu thụ sầu riêng đã dần ổn định trở lại.

Ông Nguyễn Hữu Chiến - Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tân Lập Đông, xã Krông Búk, Đắk Lắk - cho biết, HTX có khoảng 50 ha sầu riêng, trong đó 80-90% diện tích đã thu hoạch xong, phần còn lại đã ký hợp đồng bao tiêu với thương lái.

Hiện giá bán tại vườn dao động từ 60.000 - 70.000 đồng/kg, giảm 10.000 - 15.000 đồng/kg so với trước thời điểm doanh nghiệp tạm ngưng thu mua. Một số vườn bị ảnh hưởng bởi mưa kéo dài, khiến chất lượng cơm sầu riêng giảm, giá bán thấp hơn.

“Hết ngày nay thì trong HTX còn khoảng 70 tấn nữa, trong dân thì còn khoảng 10%. Thương lái vẫn đang thu mua nhưng tiến độ chậm hơn. Sầu riêng để lâu trên cây dễ ảnh hưởng đến chất lượng, gây thiệt hại cho nông dân” ông Chiến chia sẻ, đồng thời cho biết với mức giá trên nông dân vẫn có lãi, dù không cao như trước.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 23/10, Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk gửi kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, đề xuất hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ, xuất khẩu sầu riêng.

Theo báo cáo của Hiệp hội, từ ngày 11/10, các đơn vị kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu phải tạm dừng hoạt động do lỗi bảo trì hệ thống, khiến gần 2.000 container sầu riêng bị ùn ứ tại kho, trên đường vận chuyển và cửa khẩu. Sự cố này khiến doanh nghiệp ngừng thu mua, giá giảm mạnh, nông dân đối mặt nguy cơ sầu riêng chín rụng đầy vườn, trong khi chi phí lưu kho, vận chuyển, điện lạnh tăng cao, gây thiệt hại nặng nề cho toàn chuỗi ngành hàng.