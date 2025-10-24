Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Sầu riêng Đắk Lắk rớt giá mạnh, thương lái dừng mua

Huỳnh Thủy
TPO - Giá sầu riêng cuối vụ ở Đắk Lắk đang giảm sâu, thương lái tạm ngừng thu mua. Nhiều kho bất ngờ đóng cửa do gặp khó khăn về giấy xét nghiệm.

Những ngày cuối vụ 2025, thị trường sầu riêng tại Đắk Lắk rơi vào cảnh trầm lắng hiếm thấy. Nhiều kho thu mua, kể cả kho lớn đồng loạt đóng cửa do hoạt động xuất khẩu bị đình trệ, giấy xét nghiệm kiểm dịch bị ách tắc. Giá sầu riêng lao dốc, thương lái “ngồi trên lửa” khi hàng tồn đầy vườn mà không ai mua.

Anh Huỳnh Tấn Lợi (xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) - thương lái thu mua sầu riêng - cho biết, đã tạm ngừng thu mua do việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, nhiều kho thu mua sầu riêng, kể cả kho lớn cũng đóng cửa. Những kho còn hoạt động cũng chỉ mua cầm chừng để giữ mối.

“Mấy hôm nay, nhiều kho đã tạm đóng cửa, chỉ còn lác đác vài kho. Có người đi hàng chục kho mà vẫn chưa bán được hàng”, anh Lợi chia sẻ.

Sầu riêng Đắk Lắk đang vào cuối vụ.

Theo anh Lợi, năm nay chất lượng và mẫu mã sầu riêng không ổn định, lượng hàng “kem” (trái bị chín mềm, kém chất lượng) nhiều, khiến thương lái phải chọn lọc kỹ để tránh lỗ vốn.

Giá sầu riêng cũng đã giảm mạnh so với đỉnh điểm 105.000 đồng/kg trước đó. Hiện, hàng Dona (loại A) chỉ còn 85.000 đồng/kg, loại B 65.000 đồng/kg, loại C giá 30.000 đồng/kg, còn hàng “kem” chỉ khoảng 10.000 đồng/kg.

Theo anh Lợi, tại Đắk Lắk, vụ thu hoạch dự kiến chỉ còn khoảng 20 ngày nữa sẽ kết thúc, tập trung chủ yếu ở xã Krông Năng. Dù nhiều vườn vẫn còn trái, thậm chí rụng đầy gốc, nhưng người dân vẫn giữ giá cao từ 65.000 - 70.000 đồng/kg và chỉ chấp nhận bán “xô lùa”. Với mức giá này, thương lái khó thu mua, thị trường rơi vào cảnh trầm lắng.

Sầu riêng gặp khó trong xuất khẩu vào cuối vụ.

Bà Trần Thị Yến Thư - Giám đốc Công ty Trái cây Hồng Sang - cho biết, nguồn hàng tại Đắk Lắk chỉ còn ở Buôn Hồ và Krông Năng, trong khi các vùng Krông Pắc, Ea Knuếc đã thu hoạch xong.

Công ty đang chuyển hướng về miền Tây để tiếp tục thu mua, tuy nhiên khu vực này mới vào vụ. Việc xuất khẩu đang bị chậm lại do một số phòng kiểm nghiệm, kiểm dịch thực vật và kiểm tra chất cấm tạm thời ngưng hoạt động. Vì vậy, doanh nghiệp đã tạm ngừng xuất khẩu sầu riêng hơn một tuần nay.

Bà Thư cho biết, giá sầu riêng loại Dona (hàng A) nhập kho hiện dao động từ 75.000 - 80.000 đồng/kg, giảm khoảng 15.000 đồng so với trước.

Ông Lê Anh Trung - Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk - xác nhận nhiều doanh nghiệp đã tạm dừng thu mua do hoạt động xuất khẩu bị đình trệ.

“Hiện các đơn vị gặp khó trong khâu xét nghiệm kiểm dịch, chưa có giấy chứng nhận nên họ không thể làm thủ tục xuất khẩu. Việc chậm thu mua khiến giá sầu riêng trong nước giảm sâu, ảnh hưởng lớn đến người dân và doanh nghiệp”, ông Trung cho biết.

Huỳnh Thủy
