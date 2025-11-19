Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Tìm thấy cụ bà tử nạn trong ngôi nhà bị đất đá đè sập ở Quy Nhơn

Trương Định
TPO - Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của bà Đ.T.C, trong vụ sạt lở khiến ngôi nhà bị vùi sập ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Hiện trường xảy ra sự việc. Clip: NDCC

Chiều 19/11, ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Đ.T.C (SN 1967, trú khu phố 9), trong vụ sạt lở khiến ngôi nhà bị vùi sập rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng 19/11, mưa lớn kéo dài đã làm xảy ra vụ sạt lở núi tại khu vực Hải Minh. Khối lượng lớn đất đá bất ngờ đổ ập xuống, vùi lấp ngôi nhà nơi vợ chồng bà C. đang ở.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu hộ được huy động đến hiện trường. Người chồng được phát hiện và đưa ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, bà C. vẫn bị mắc kẹt bên trong ngôi nhà bị đất đá đè sập.

z7239859720565-99a435c58a2e26179321793d28172435-2228.jpg
Trong đống đổ nát, lực lượng đã tìm thấy cụ bà bị vùi lấp trong ngôi nhà, nạn nhân đã không qua khỏi.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận được bên trong và tìm thấy thi thể bà C. Theo Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, địa phương đang triển khai các bước hỗ trợ ban đầu cho gia đình.

Trương Định
#sạt lở #Quy Nhơn #Gia Lai #tìm thấy thi thể #cụ bà bị vùi lấp #nhà sập #Hải Minh

